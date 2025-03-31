https://ria.ru/20250331/prichal-2008504454.html

КТК временно вывел из эксплуатации два причала

КТК временно вывел из эксплуатации два причала - РИА Новости, 31.03.2025

КТК временно вывел из эксплуатации два причала

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:52:00+03:00

2025-03-31T19:52:00+03:00

2025-03-31T19:58:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором, сообщила компания. "В отношении Акционерного общества "Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р" с 27 по 31 марта 2025 года была выполнена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. По результатам проверки получены соответствующие документы: акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2", - говорится в сообщении. "Согласно требованиям законодательства КТК вывело оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков", - добавляется в нем.Таким образом, все перевалочные операции на морском терминале КТК будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.Уточняется, что Ространснадзор с 26 марта проводит проверки безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.Проведение проверок организовано в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Их целью является обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html

https://ria.ru/20250217/stantsiya-1999775139.html

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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия