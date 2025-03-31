https://ria.ru/20250331/premer-2008491307.html

Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен

Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025

Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен приговором, вынесенным лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:39:00+03:00

2025-03-31T18:39:00+03:00

2025-03-31T20:06:00+03:00

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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен приговором, вынесенным лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение чиновника."Франсуа Байру был встревожен решением, вынесенным по отношению к Марин Ле Пен", — говорится в сообщении.При этом указывается, что французский премьер больше не будет давать комментариев по поводу судебного решения. Ранее в понедельник суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.Обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии "Национальное объединение", а 12 — признали виновными в сокрытии информации. Их также приговорили к невозможности избираться в органы власти.Дело против Ле ПенПроцесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Политиков обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что они платили парламентским ассистентам, которые на самом деле в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.

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