https://ria.ru/20250331/prazdnik-2007703272.html

31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 31.03.2025

31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Последний день марта - это не только время окончательно проститься с долгой зимой, но и повод задуматься о сохранности важной информации, вспомнить важные... РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последний день марта - это не только время окончательно проститься с долгой зимой, но и повод задуматься о сохранности важной информации, вспомнить важные исторические события и дни рождения известных личностей. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в России и в мире (международный, профессиональный, народный), что можно делать по приметам, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииПрофессиональных праздников в отечественном календаре на этот весенний день не выпадает. Однако можно изучить памятные даты церковного календаря и внимательно следить за народными приметами.Церковный праздник сегодняФинальный день первого весеннего месяца в церковном календаре известен как день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Он появился на свет в начале 4 века и был известен своей ревностной борьбой с еретиками.В этот же день верующие чтят память мучеников Трофима и Евкарпия, которые были императорскими воинами в период гонений на христиан, но после духовно переродились и выпустили всех заключенных. За это их подвергли суровым пыткам и казнили.На 31 марта приходится и день памяти преподобного Анина Халкидонского, пресвитера, а также дни памяти священномученика Димитрия Розанова, пресвитера, и преподобномученицы Наталии (Баклановой), инокини.Народный праздникВ народном календаре 31 марта известно под названием Кирилл - Дери полоз. Его смысл объясняется непредсказуемой весенней погодой: дневное тепло даже в этот период вполне может смениться ночными заморозками, и образовавшийся при этом ледяной наст рискует повредить полозья.Чтобы понять, стоит ли рассчитывать на теплую погоду в ближайшем будущем, внимательно следили за распускающейся растительностью. Если появились цветы мать-и-мачехи - теплому апрелю быть. Большое количество комаров в лесу сулило богатый урожай ягод, а если проснулась мошкара, грибов в этом году также будет много.По приметам в этот день не принято было самим ходить в гости и принимать гостей в своем доме. Люди стремились задобрить проснувшегося Домового (например, оставляли для него в доме угощение или монетку). Среди действовавших ограничений: запрет на стрижку ногтей, необдуманные покупки, примерку чужих вещей.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 31 марта во многих странах мира отмечается международный день резервного копирования. В этот день всем, кто так или иначе регулярно имеет дело с компьютерами, напоминают, как важно заботиться о сохранности важных данных (документов, фотографий и др.) и создавать резервные копии всех значимых файлов. Ведь именно такие копии при необходимости помогут восстановить всю информацию, а не потерять ее бесследно.А вот в Туркменистане сегодня отмечают профессиональный праздник - День работников химической промышленности.Памятные даты в истории1889 год - на Марсовом поле в Париже торжественно открылась одна из главных достопримечательностей столицы - Эйфелева башня;1893 год - создан совершенно новый тип застежки, названный “молнией” и первоначально предназначавшийся для обуви;1909 год - началось строительство крупнейшего пассажирского судна начала XX века - “Титаника”;1966 год - в СССР запустили первый искусственный спутник Луны, получивший имя "Луна-10";1999 год - на экраны вышла культовая кинокартина “Матрица”.Кто родился 31 марта из знаменитостейСвой день рождения в последний день уходящего марта отмечали:ИмениныВ этот день именины отмечают Анин, Гвидон, Даниил, Евкарпий, Кирилл, Корнелия, Трофим.

https://ria.ru/20250331/may-1855644309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия, иоганн себастьян бах