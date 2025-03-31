Рейтинг@Mail.ru
31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
06:00 31.03.2025 (обновлено: 16:49 16.10.2025)
31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 16.10.2025
31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Последний день марта - это не только время окончательно проститься с долгой зимой, но и повод задуматься о сохранности важной информации, вспомнить важные... РИА Новости, 16.10.2025
праздники
религиозные праздники
россия
иоганн себастьян бах
какой сегодня праздник
праздники, религиозные праздники, россия, иоганн себастьян бах, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Иоганн Себастьян Бах, Какой сегодня праздник
31 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 31 марта в России и в мире по календарю

© Getty Images / skynesherСемья во время прогулки
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / skynesher
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последний день марта - это не только время окончательно проститься с долгой зимой, но и повод задуматься о сохранности важной информации, вспомнить важные исторические события и дни рождения известных личностей. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в России и в мире (международный, профессиональный, народный), что можно делать по приметам, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Профессиональных праздников в отечественном календаре на этот весенний день не выпадает. Однако можно изучить памятные даты церковного календаря и внимательно следить за народными приметами.
Церковный праздник сегодня

Финальный день первого весеннего месяца в церковном календаре известен как день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Он появился на свет в начале 4 века и был известен своей ревностной борьбой с еретиками.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПоставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве
Поставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Поставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве
В этот же день верующие чтят память мучеников Трофима и Евкарпия, которые были императорскими воинами в период гонений на христиан, но после духовно переродились и выпустили всех заключенных. За это их подвергли суровым пыткам и казнили.
На 31 марта приходится и день памяти преподобного Анина Халкидонского, пресвитера, а также дни памяти священномученика Димитрия Розанова, пресвитера, и преподобномученицы Наталии (Баклановой), инокини.

Народный праздник

В народном календаре 31 марта известно под названием Кирилл - Дери полоз. Его смысл объясняется непредсказуемой весенней погодой: дневное тепло даже в этот период вполне может смениться ночными заморозками, и образовавшийся при этом ледяной наст рискует повредить полозья.
Чтобы понять, стоит ли рассчитывать на теплую погоду в ближайшем будущем, внимательно следили за распускающейся растительностью. Если появились цветы мать-и-мачехи - теплому апрелю быть. Большое количество комаров в лесу сулило богатый урожай ягод, а если проснулась мошкара, грибов в этом году также будет много.
По приметам в этот день не принято было самим ходить в гости и принимать гостей в своем доме. Люди стремились задобрить проснувшегося Домового (например, оставляли для него в доме угощение или монетку). Среди действовавших ограничений: запрет на стрижку ногтей, необдуманные покупки, примерку чужих вещей.
Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 31 марта во многих странах мира отмечается международный день резервного копирования. В этот день всем, кто так или иначе регулярно имеет дело с компьютерами, напоминают, как важно заботиться о сохранности важных данных (документов, фотографий и др.) и создавать резервные копии всех значимых файлов. Ведь именно такие копии при необходимости помогут восстановить всю информацию, а не потерять ее бесследно.
А вот в Туркменистане сегодня отмечают профессиональный праздник - День работников химической промышленности.

Памятные даты в истории

1889 год - на Марсовом поле в Париже торжественно открылась одна из главных достопримечательностей столицы - Эйфелева башня;
1893 год - создан совершенно новый тип застежки, названный “молнией” и первоначально предназначавшийся для обуви;
1909 год - началось строительство крупнейшего пассажирского судна начала XX века - “Титаника”;
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкПервый советский искусственный спутник Луны - "Луна-10"
Первый советский искусственный спутник Луны - Луна-10 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
Первый советский искусственный спутник Луны - "Луна-10"
1966 год - в СССР запустили первый искусственный спутник Луны, получивший имя "Луна-10";
1999 год - на экраны вышла культовая кинокартина “Матрица”.
Кто родился 31 марта из знаменитостей

Свой день рождения в последний день уходящего марта отмечали:
  • философ, математик и физик Рене Декарт (1596 год);
  • немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах (1685 год);
  • писатель, автор “Айболита” и “Мойдодыра” Корней Чуковский (1882 год);
  • актер Кристофер Уокен (1943 год)

Именины

В этот день именины отмечают Анин, Гвидон, Даниил, Евкарпий, Кирилл, Корнелия, Трофим.
Еще по теме
 
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияИоганн Себастьян БахКакой сегодня праздник
 
 
