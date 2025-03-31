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В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ

В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ - РИА Новости, 31.03.2025

В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ

Пожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово в Раменском произошел в понедельник утром, погиб трехлетний ребенок, еще четыре человека находятся в больнице, сообщила... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:19:00+03:00

2025-03-31T14:19:00+03:00

2025-03-31T14:22:00+03:00

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово в Раменском произошел в понедельник утром, погиб трехлетний ребенок, еще четыре человека находятся в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале. "Трагедия в Раменском городском округе. Утром в СНТ "Астра" деревни Кузнецово произошел пожар. Погиб трехлетний малыш, четверо взрослых - в больнице", - написала Мишонова. По ее словам, предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. "Выражаю мои искренние соболезнования близким", - отметила Мишонова.

раменское

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), ксения мишонова