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В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ - РИА Новости, 31.03.2025
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14:19 31.03.2025 (обновлено: 14:22 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/pozhar-2008399564.html
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ - РИА Новости, 31.03.2025
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ
Пожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово в Раменском произошел в понедельник утром, погиб трехлетний ребенок, еще четыре человека находятся в больнице, сообщила... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:19:00+03:00
2025-03-31T14:22:00+03:00
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово в Раменском произошел в понедельник утром, погиб трехлетний ребенок, еще четыре человека находятся в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале. "Трагедия в Раменском городском округе. Утром в СНТ "Астра" деревни Кузнецово произошел пожар. Погиб трехлетний малыш, четверо взрослых - в больнице", - написала Мишонова. По ее словам, предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. "Выражаю мои искренние соболезнования близким", - отметила Мишонова.
раменское
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), ксения мишонова
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова
В Подмосковье ребенок погиб при пожаре в СНТ

Омбудсмен Мишонова: при пожаре в СНТ "Астра" в Раменском погиб 3-летний ребенок

© Фото : Мишонова/TelegramПожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово
Пожар в СНТ Астра деревни Кузнецово - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Мишонова/Telegram
Пожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово в Раменском произошел в понедельник утром, погиб трехлетний ребенок, еще четыре человека находятся в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.
"Трагедия в Раменском городском округе. Утром в СНТ "Астра" деревни Кузнецово произошел пожар. Погиб трехлетний малыш, четверо взрослых - в больнице", - написала Мишонова.
По ее словам, предварительной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.
"Выражаю мои искренние соболезнования близким", - отметила Мишонова.
© Фото : Мишонова/TelegramПожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово
Пожар в СНТ Астра деревни Кузнецово - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Мишонова/Telegram
Пожар в СНТ "Астра" деревни Кузнецово
 
ПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Ксения Мишонова
 
 
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