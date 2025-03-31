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В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки

В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки - РИА Новости, 31.03.2025

В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки

Электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться в личный кабинет "Госуслуг", а в Москве - на портал "Мос.ру", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:51:00+03:00

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2025-03-31T16:51:00+03:00

общество

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться в личный кабинет "Госуслуг", а в Москве - на портал "Мос.ру", сообщили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек. "Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "Мос.ру", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бумажные повестки по-прежнему юридически значимы, они будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично.

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общество, москва, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)