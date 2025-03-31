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В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки - РИА Новости, 31.03.2025
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16:51 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/povestki-2008454520.html
В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки
В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки - РИА Новости, 31.03.2025
В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки
Электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться в личный кабинет "Госуслуг", а в Москве - на портал "Мос.ру", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:51:00+03:00
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общество
москва
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться в личный кабинет "Госуслуг", а в Москве - на портал "Мос.ру", сообщили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек. "Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "Мос.ру", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что бумажные повестки по-прежнему юридически значимы, они будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично.
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общество, москва, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки

МО РФ: электронные повестки будут направляться на Госуслуги и Мос.ру

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться в личный кабинет "Госуслуг", а в Москве - на портал "Мос.ру", сообщили в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек.
"Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "Мос.ру", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что бумажные повестки по-прежнему юридически значимы, они будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично.
Отправка первых новобранцев весеннего призыва в Вооруженные Силы из Краснодарского края на железнодорожном вокзале Краснодар-1 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Весенний призыв в армию 2025 — когда начинается и сколько продлится
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ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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