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В Швеции объявили о крупнейших с 2022 года военных поставках для Украины
В Швеции объявили о крупнейших с 2022 года военных поставках для Украины - РИА Новости, 31.03.2025
В Швеции объявили о крупнейших с 2022 года военных поставках для Украины
Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:54:00+03:00
2025-03-31T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон."Мы представляем 19-й пакет помощи Украине... Пакет поддержки, который мы представляем сегодня, является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине", - сказал Йонсон на пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.По словам министра, стоимость пакета оценивается в 16 миллиардов крон (1,6 миллиарда долларов).Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, швеция, сергей лавров, россия, в мире, нато
Украина, Швеция, Сергей Лавров, Россия, В мире, НАТО
В Швеции объявили о крупнейших с 2022 года военных поставках для Украины
Йонсон: Швеция поставит Украине 1,6 миллиарда долларов военной помощи