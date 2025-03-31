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Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента
Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента - РИА Новости, 31.03.2025
Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента
По итогам прошлого года столичные предприятия увеличили поставки своей продукции в Китай на 24%, эта страна занимает третье место по объему несырьевого... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:13:00+03:00
2025-03-31T09:13:00+03:00
2025-03-31T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
экономика
китай
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года столичные предприятия увеличили поставки своей продукции в Китай на 24%, эта страна занимает третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что на Китай приходится 10% ННЭ Москвы в дружественные страны."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с таким важным стратегическим партнером, как Китайская Народная Республика. Так, в 2024 году поставки продукции столичной авиационной промышленности в эту страну увеличились более чем на 50%, в то время как экспорт изделий из полиэтилена, полипропилена и пластмассы вырос на 7%", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра уточнил, что за этот период Москва удвоила экспорт в Китай товаров из черных металлов: железа и сплавов на его основе.Отмечается, что московские компании поставляют в Китайскую Народную Республику продукцию пищевой промышленности. В 2024 году экспорт столичных кондитерских изделий, пшеничной муки, печенья вырос почти на 50% по сравнению с данными 2023 года.Для продвижения московской продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". Так, байская программа является одним из наиболее популярных инструментов поддержки. Благодаря ей у московских компаний есть возможность принимать участие в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G."Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности", — сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр уточнил, что на текущий год уже запланирована организация участия московских компаний в двух крупнейших промышленных выставках в Китайской Народной Республике. Кроме того, в 2025 году пройдут переговоры с потенциальными иностранными покупателями.Благодаря инструментам поддержки центра "Моспром" для городских предприятий открываются перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции. Кроме того, компаниям помогают устанавливать партнерские отношения, привлекать инвестиции, пояснили в департаменте.Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта функционирует цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесу предоставляют поддержку. К примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.Ранее Ликсутов сообщил, что поставки пищевой продукции московского производства в Китай выросли на более чем 50% по итогам 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Москва экспортирует в Китай мясную продукцию, шоколадные кондитерские изделия, напитки, бакалею, пшеничную муку, овсяные хлопья, товары для здорового питания и другое.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , экономика, китай, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Экономика, Китай, Поддержка бизнеса
Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента
Ликсутов: экспорт московских предприятий в Китай увеличился на 24 процента
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года столичные предприятия увеличили поставки своей продукции в Китай на 24%, эта страна занимает третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он добавил, что на Китай
приходится 10% ННЭ Москвы
в дружественные страны.
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
город уделяет особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с таким важным стратегическим партнером, как Китайская Народная Республика. Так, в 2024 году поставки продукции столичной авиационной промышленности в эту страну увеличились более чем на 50%, в то время как экспорт изделий из полиэтилена, полипропилена и пластмассы вырос на 7%", – сказал Ликсутов
, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра уточнил, что за этот период Москва удвоила экспорт в Китай товаров из черных металлов: железа и сплавов на его основе.
Отмечается, что московские компании поставляют в Китайскую Народную Республику продукцию пищевой промышленности. В 2024 году экспорт столичных кондитерских изделий, пшеничной муки, печенья вырос почти на 50% по сравнению с данными 2023 года.
Для продвижения московской продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". Так, байская программа является одним из наиболее популярных инструментов поддержки. Благодаря ей у московских компаний есть возможность принимать участие в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G.
"Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности", — сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов
.
Министр уточнил, что на текущий год уже запланирована организация участия московских компаний в двух крупнейших промышленных выставках в Китайской Народной Республике. Кроме того, в 2025 году пройдут переговоры с потенциальными иностранными покупателями.
Благодаря инструментам поддержки центра "Моспром" для городских предприятий открываются перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции. Кроме того, компаниям помогают устанавливать партнерские отношения, привлекать инвестиции, пояснили в департаменте.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта функционирует цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесу предоставляют поддержку. К примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.
Ранее Ликсутов сообщил, что поставки пищевой продукции московского производства в Китай выросли на более чем 50% по итогам 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Москва экспортирует в Китай мясную продукцию, шоколадные кондитерские изделия, напитки, бакалею, пшеничную муку, овсяные хлопья, товары для здорового питания и другое.