https://ria.ru/20250331/postavki-2008283093.html

Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента

Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента - РИА Новости, 31.03.2025

Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента

По итогам прошлого года столичные предприятия увеличили поставки своей продукции в Китай на 24%, эта страна занимает третье место по объему несырьевого... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:13:00+03:00

2025-03-31T09:13:00+03:00

2025-03-31T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

экономика

китай

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008282857_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ae3c89907963260807753e2af0b2856.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года столичные предприятия увеличили поставки своей продукции в Китай на 24%, эта страна занимает третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что на Китай приходится 10% ННЭ Москвы в дружественные страны."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с таким важным стратегическим партнером, как Китайская Народная Республика. Так, в 2024 году поставки продукции столичной авиационной промышленности в эту страну увеличились более чем на 50%, в то время как экспорт изделий из полиэтилена, полипропилена и пластмассы вырос на 7%", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра уточнил, что за этот период Москва удвоила экспорт в Китай товаров из черных металлов: железа и сплавов на его основе.Отмечается, что московские компании поставляют в Китайскую Народную Республику продукцию пищевой промышленности. В 2024 году экспорт столичных кондитерских изделий, пшеничной муки, печенья вырос почти на 50% по сравнению с данными 2023 года.Для продвижения московской продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". Так, байская программа является одним из наиболее популярных инструментов поддержки. Благодаря ей у московских компаний есть возможность принимать участие в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G."Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности", — сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр уточнил, что на текущий год уже запланирована организация участия московских компаний в двух крупнейших промышленных выставках в Китайской Народной Республике. Кроме того, в 2025 году пройдут переговоры с потенциальными иностранными покупателями.Благодаря инструментам поддержки центра "Моспром" для городских предприятий открываются перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции. Кроме того, компаниям помогают устанавливать партнерские отношения, привлекать инвестиции, пояснили в департаменте.Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта функционирует цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесу предоставляют поддержку. К примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.Ранее Ликсутов сообщил, что поставки пищевой продукции московского производства в Китай выросли на более чем 50% по итогам 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Москва экспортирует в Китай мясную продукцию, шоколадные кондитерские изделия, напитки, бакалею, пшеничную муку, овсяные хлопья, товары для здорового питания и другое.

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , экономика, китай, поддержка бизнеса