https://ria.ru/20250331/posolstvo-2008432542.html

Посольство России призвало Молдавию вернуться к прагматичному диалогу

Посольство России призвало Молдавию вернуться к прагматичному диалогу - РИА Новости, 31.03.2025

Посольство России призвало Молдавию вернуться к прагматичному диалогу

Посольство России в Кишиневе призывает Молдавию вернуться к прагматичному диалогу для решения вопросов двусторонних отношений, сообщила пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:48:00+03:00

2025-03-31T15:48:00+03:00

2025-03-31T15:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе призывает Молдавию вернуться к прагматичному диалогу для решения вопросов двусторонних отношений, сообщила пресс-служба дипмиссии. Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутат парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. "Призываем молдавскую сторону воздерживаться от провокационных домыслов и рассчитываем на возвращение к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, что отвечает коренным интересам народов наших государств", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства относительно заявлений Мустяцэ. Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил в среду адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. В молдавской партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток.

https://ria.ru/20250320/moldaviya-2006150080.html

https://ria.ru/20250329/moldaviya-2008148200.html

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в мире, россия, кишинев, молдавия, александр нестеровский