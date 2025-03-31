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Туск предостерег Трампа от повышения пошлин на товары в отношении союзников
Туск предостерег Трампа от повышения пошлин на товары в отношении союзников - РИА Новости, 31.03.2025
Туск предостерег Трампа от повышения пошлин на товары в отношении союзников
Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег президента США Дональда Трампа от повышения пошлин на товары в отношении "ближайших союзников" Соединенных... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:01:00+03:00
2025-03-31T17:01:00+03:00
2025-03-31T17:01:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег президента США Дональда Трампа от повышения пошлин на товары в отношении "ближайших союзников" Соединенных Штатов. "Дорогие американские друзья, мы только что подписали наше очередное польско-американское соглашение в сфере обороны (о логистической поддержке польской системы ПВО - ред.). Для нас, поляков, наша дружба, наш союз, наша взаимная преданность - это не абстракция. Мы тратим почти 5% нашего ВВП на оборону. В сотрудничестве с США мы создаем современную и самую крупную армию в Европе, чтобы защищать наши границы, а также наши общие ценности и интересы", - заявил Туск в распространенном в понедельник видеообращении. Он заверил американского президента, что все европейские страны являются друзьями Америки. "Америка могла и всегда будет рассчитывать на Польшу. Здесь у вас есть только друзья. И я могу сказать то же самое о Европе в целом", - заявил Туск. По словам Туска, у Штатов есть друзья и союзники "от Португалии до Польши, от Дании до Греции". "Подумайте об этом, господин президент и дорогие американские друзья, прежде чем принимать решение о введении тарифов против ваших ближайших союзников. Сотрудничество всегда лучше конфронтации", - заключил польский премьер. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
https://ria.ru/20250122/tusk-1994981978.html
https://ria.ru/20250331/britanija-2008428381.html
https://ria.ru/20250203/tusk-1996939565.html
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в мире, польша, сша, европа, дональд туск, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Польша, США, Европа, Дональд Туск, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Туск предостерег Трампа от повышения пошлин на товары в отношении союзников
Туск предостерег Трампа от повышения пошлин против ближайших союзников США