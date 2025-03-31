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В Европарламенте рассказали о возможных мерах против Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
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12:59 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/poshliny-2008378575.html
В Европарламенте рассказали о возможных мерах против Трампа
В Европарламенте рассказали о возможных мерах против Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
В Европарламенте рассказали о возможных мерах против Трампа
Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге перечислил возможные меры, которые ЕС может принять в случае, если президент США Дональд... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:59:00+03:00
2025-03-31T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге перечислил возможные меры, которые ЕС может принять в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлину на зарубежные автомобили и пойдет по пути дальнейшей эскалации торгового конфликта. Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами США, вступит в силу 2 апреля. "В среду мы посмотрим, что будет, и отреагируем соответствующим образом", - заявил Ланге в интервью изданию Tagesspiegel. По его мнению, ЕС уже находится в состоянии торговой войны с США, а введение пошлин на автомобили 2 апреля станет эскалацией конфликта. Ущерб от американских пошлин пока невозможно точно оценить, потому что неизвестно, "как далеко зайдет Трамп", продолжил евродепутат. "Только пошлина в 25% на автомобили, вероятно, приведет к экономическому ущербу в десятки миллиардов долларов. Но возможно и большее: в недавнем выступлении он (Трамп - ред.) упомянул древесину и фармацевтическую продукцию. Из переговоров Еврокомиссии с его администрацией мы знаем, что машиностроение, медь и полупроводники также находятся в поле зрения американцев. В Брюсселе некоторые даже считают, что Трамп может ввести запретительные пошлины на все без исключения европейские товары", - сказал Ланге. ЕС уже разрабатывает ответные меры, добавил он. "Дата возможных ответных мер известна - 14 апреля. Соответствующий правовой акт находится в разработке", - сказал депутат Европарламента. По его словам, европейские меры могут коснуться различных промышленных товаров и сельхозпродукции. "В списке будут всевозможные промышленные товары, например, оконные рамы или трубы, многие из которых поставляются из США. Я ожидаю, что ЕС введет пошлины на высококачественную брендовую одежду или сельскохозяйственную продукцию, такую как соя, где мы закупаем значительные объемы в США", - сказал Ланге. Депутат ожидает, что в список ответных мер не попадут пошлины на компьютеры или смартфоны из США, например, от компании Apple. Кроме того, пока не рассматриваются меры в отношении американских сервисов, таких как PayPal. При этом Ланге заявил, что "ничего не исключает, как и Еврокомиссия", в случае если Трамп продолжит эскалацию. В феврале президент США ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В конце марта он пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введения единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля. Газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщила, что у Брюсселя нет "красных линий" для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары, помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок Евросоюза для определенных американских товаров и услуг. Помимо этого американским компаниям могут запретить участвовать в тендерах на государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.
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сша, брюссель, канада, дональд трамп, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, в мире
США, Брюссель, Канада, Дональд Трамп, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, В мире
В Европарламенте рассказали о возможных мерах против Трампа

Депутат Ланге: ЕС может принять меры, если Трамп введет пошлину на автомобили

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге перечислил возможные меры, которые ЕС может принять в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлину на зарубежные автомобили и пойдет по пути дальнейшей эскалации торгового конфликта.
Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами США, вступит в силу 2 апреля.
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«
"В среду мы посмотрим, что будет, и отреагируем соответствующим образом", - заявил Ланге в интервью изданию Tagesspiegel.
По его мнению, ЕС уже находится в состоянии торговой войны с США, а введение пошлин на автомобили 2 апреля станет эскалацией конфликта.
Ущерб от американских пошлин пока невозможно точно оценить, потому что неизвестно, "как далеко зайдет Трамп", продолжил евродепутат.
«
"Только пошлина в 25% на автомобили, вероятно, приведет к экономическому ущербу в десятки миллиардов долларов. Но возможно и большее: в недавнем выступлении он (Трамп - ред.) упомянул древесину и фармацевтическую продукцию. Из переговоров Еврокомиссии с его администрацией мы знаем, что машиностроение, медь и полупроводники также находятся в поле зрения американцев. В Брюсселе некоторые даже считают, что Трамп может ввести запретительные пошлины на все без исключения европейские товары", - сказал Ланге.
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ЕС уже разрабатывает ответные меры, добавил он.
«
"Дата возможных ответных мер известна - 14 апреля. Соответствующий правовой акт находится в разработке", - сказал депутат Европарламента.
По его словам, европейские меры могут коснуться различных промышленных товаров и сельхозпродукции.
«
"В списке будут всевозможные промышленные товары, например, оконные рамы или трубы, многие из которых поставляются из США. Я ожидаю, что ЕС введет пошлины на высококачественную брендовую одежду или сельскохозяйственную продукцию, такую как соя, где мы закупаем значительные объемы в США", - сказал Ланге.
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Депутат ожидает, что в список ответных мер не попадут пошлины на компьютеры или смартфоны из США, например, от компании Apple. Кроме того, пока не рассматриваются меры в отношении американских сервисов, таких как PayPal. При этом Ланге заявил, что "ничего не исключает, как и Еврокомиссия", в случае если Трамп продолжит эскалацию.
В феврале президент США ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В конце марта он пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введения единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
Газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщила, что у Брюсселя нет "красных линий" для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары, помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок Евросоюза для определенных американских товаров и услуг. Помимо этого американским компаниям могут запретить участвовать в тендерах на государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.
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