https://ria.ru/20250331/polsha-2008479790.html

Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot

Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.03.2025

Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot

Польша подписала контракт на поставку из США техники логистического обеспечения ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны республики... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:04:00+03:00

2025-03-31T18:04:00+03:00

2025-03-31T18:04:00+03:00

польша

сша

владислав косиняк-камыш

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg

ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Польша подписала контракт на поставку из США техники логистического обеспечения ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Это очень важный момент. Очередной этап реализации второго этапа программы "Висла". Мы говорим о противовоздушной, противоракетной обороне. Год назад мы подписывали контракт на мозг, на систему управления. Сейчас идет интеграция этой системы. Предварительная готовность уже была достигнута", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что сейчас речь идет о поставке систем логистического обеспечения на сумму около двух миллиардов долларов. "Сегодня очередная большая инвестиция в безопасность Польши. Инвестиция на сумму около двух миллиардов долларов. Это контракт на поставку техники логистического обеспечения для батарей Patriot, для целой системы. Важным элементом этого контракта являются тренажеры, которые позволят тренироваться в отражении воздушных атак", - сказал польский министр. В прошлом году Польша подписала соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot на сумму 1,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250327/smi-2007666323.html

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993701492.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, сша, владислав косиняк-камыш , в мире