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Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.03.2025
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18:04 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/polsha-2008479790.html
Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot
Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.03.2025
Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot
Польша подписала контракт на поставку из США техники логистического обеспечения ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны республики... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:04:00+03:00
2025-03-31T18:04:00+03:00
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Польша подписала контракт на поставку из США техники логистического обеспечения ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Это очень важный момент. Очередной этап реализации второго этапа программы "Висла". Мы говорим о противовоздушной, противоракетной обороне. Год назад мы подписывали контракт на мозг, на систему управления. Сейчас идет интеграция этой системы. Предварительная готовность уже была достигнута", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что сейчас речь идет о поставке систем логистического обеспечения на сумму около двух миллиардов долларов. "Сегодня очередная большая инвестиция в безопасность Польши. Инвестиция на сумму около двух миллиардов долларов. Это контракт на поставку техники логистического обеспечения для батарей Patriot, для целой системы. Важным элементом этого контракта являются тренажеры, которые позволят тренироваться в отражении воздушных атак", - сказал польский министр. В прошлом году Польша подписала соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot на сумму 1,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250327/smi-2007666323.html
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польша, сша, владислав косиняк-камыш , в мире
Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш , В мире
Польша подписала контракт с США на поставку оборудования для ЗРК Patriot

Польша подписала с США контракт на поставку техники для ЗРК Patriot на $2 млрд

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Польша подписала контракт на поставку из США техники логистического обеспечения ЗРК Patriot, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«
"Это очень важный момент. Очередной этап реализации второго этапа программы "Висла". Мы говорим о противовоздушной, противоракетной обороне. Год назад мы подписывали контракт на мозг, на систему управления. Сейчас идет интеграция этой системы. Предварительная готовность уже была достигнута", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он уточнил, что сейчас речь идет о поставке систем логистического обеспечения на сумму около двух миллиардов долларов.
«
"Сегодня очередная большая инвестиция в безопасность Польши. Инвестиция на сумму около двух миллиардов долларов. Это контракт на поставку техники логистического обеспечения для батарей Patriot, для целой системы. Важным элементом этого контракта являются тренажеры, которые позволят тренироваться в отражении воздушных атак", - сказал польский министр.
В прошлом году Польша подписала соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot на сумму 1,2 миллиарда долларов.
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