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Во Владивостоке проверят данные о стрельбе по машине на путепроводе
Во Владивостоке проверят данные о стрельбе по машине на путепроводе - РИА Новости, 31.03.2025
Во Владивостоке проверят данные о стрельбе по машине на путепроводе
Полиция проводит проверку по информации о повреждении стекла автомобиля, ехавшего по путепроводу во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:57:00+03:00
2025-03-31T09:57:00+03:00
2025-03-31T09:57:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку по информации о повреждении стекла автомобиля, ехавшего по путепроводу во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В соцсетях появилась информация со слов водителя пострадавшей иномарки: он рассказал, что ночью ехал по Некрасовскому путепроводу и неизвестные из машины BMW в соседнем ряду якобы выстрелили в лобовое стекло, оно разбилось. "В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 37-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о повреждении водительского стекла его автомобиля Toyota Aqua во время движения в районе Некрасовского путепровода", - говорится в сообщении. Полицейские осмотрели машину, опросили водителя и возможных очевидцев. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250313/vystrel-2004727261.html
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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке проверят данные о стрельбе по машине на путепроводе
Во Владивостоке полиция проверит данные о стрельбе по машине на путепроводе