https://ria.ru/20250331/poliklinika-2008385951.html

Новая современная поликлиника открылась в Липецке

Новая современная поликлиника открылась в Липецке - РИА Новости, 31.03.2025

Новая современная поликлиника открылась в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе его рабочей поездки в регион открыли большую современную... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:27:00+03:00

2025-03-31T13:27:00+03:00

2025-03-31T13:27:00+03:00

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384979_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a408946e2c6d29b830d6b0dd4285119f.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе его рабочей поездки в регион открыли большую современную поликлинику для взрослых и детей в микрорайоне "Елецкий" Липецка, сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора, медицинское учреждение расположено в густонаселенном новом месте, где много молодых семей, поэтому было принято решение создать мультиформатную поликлинику. Она будет обслуживать почти 600 взрослых и 200 маленьких посетителей в смену. В здании также размещены женская консультация и отделение медицинской профилактики. Артамонов отметил, что поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием, включая компьютерный томограф, маммограф, флюорограф и рентген-аппарат, интегрированные с системами искусственного интеллекта. Медучреждение будет работать только с электронными документами. "Медицинские карты все в электронном виде, назначения на анализы, обследования и процедуры — тоже. Врачи довольны и полны энтузиазма — теперь у них больше времени на работу с пациентами. Один клик мышкой — и в компьютере они видят весь анамнез, обследования и даже вызовы скорой", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250331/vuz-2008363717.html

липецк

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецк, липецкая область, игорь артамонов, здоровье - общество