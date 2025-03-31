https://ria.ru/20250331/poliklinika-2008385951.html
Новая современная поликлиника открылась в Липецке
Новая современная поликлиника открылась в Липецке - РИА Новости, 31.03.2025
Новая современная поликлиника открылась в Липецке
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе его рабочей поездки в регион открыли большую современную... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:27:00+03:00
2025-03-31T13:27:00+03:00
2025-03-31T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе его рабочей поездки в регион открыли большую современную поликлинику для взрослых и детей в микрорайоне "Елецкий" Липецка, сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора, медицинское учреждение расположено в густонаселенном новом месте, где много молодых семей, поэтому было принято решение создать мультиформатную поликлинику. Она будет обслуживать почти 600 взрослых и 200 маленьких посетителей в смену. В здании также размещены женская консультация и отделение медицинской профилактики. Артамонов отметил, что поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием, включая компьютерный томограф, маммограф, флюорограф и рентген-аппарат, интегрированные с системами искусственного интеллекта. Медучреждение будет работать только с электронными документами. "Медицинские карты все в электронном виде, назначения на анализы, обследования и процедуры — тоже. Врачи довольны и полны энтузиазма — теперь у них больше времени на работу с пациентами. Один клик мышкой — и в компьютере они видят весь анамнез, обследования и даже вызовы скорой", — сказал Артамонов.
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липецк, липецкая область, игорь артамонов, здоровье - общество
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, Здоровье - Общество
Новая современная поликлиника открылась в Липецке
Новая современная поликлиника появилась в липецком микрорайоне "Елецкий"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе его рабочей поездки в регион открыли большую современную поликлинику для взрослых и детей в микрорайоне "Елецкий" Липецка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам губернатора, медицинское учреждение расположено в густонаселенном новом месте, где много молодых семей, поэтому было принято решение создать мультиформатную поликлинику. Она будет обслуживать почти 600 взрослых и 200 маленьких посетителей в смену. В здании также размещены женская консультация и отделение медицинской профилактики.
Артамонов отметил, что поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием, включая компьютерный томограф, маммограф, флюорограф и рентген-аппарат, интегрированные с системами искусственного интеллекта. Медучреждение будет работать только с электронными документами.
"Медицинские карты все в электронном виде, назначения на анализы, обследования и процедуры — тоже. Врачи довольны и полны энтузиазма — теперь у них больше времени на работу с пациентами. Один клик мышкой — и в компьютере они видят весь анамнез, обследования и даже вызовы скорой", — сказал Артамонов.