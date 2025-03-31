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Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину - РИА Новости, 31.03.2025
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11:43 31.03.2025 (обновлено: 11:53 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/pokushenie-2008356443.html
Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину
Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину - РИА Новости, 31.03.2025
Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину
Один из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Боднарь в ходе заседания в Южном окружном военном суде признал свою вину, РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:43:00+03:00
2025-03-31T11:53:00+03:00
происшествия
симферополь
украина
запорожская область
сергей аксенов (политик)
служба безопасности украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Один из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Боднарь в ходе заседания в Южном окружном военном суде признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости.Боднарю инкриминируют статьи о приготовлении к теракту и незаконные хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств. В понедельник суд приступил к слушанию уголовного дела, прокурор зачитал обвинительное заключение."Да, полностью", - сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи, признает ли он свою вину.Боднарь также сообщил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор подтвердил, что фигурант активно способствовал раскрытию дела. По информации суда, дело будет рассмотрено в особом порядке.При особом порядке рассмотрения дела суд, учитывая полное признание вины подсудимым, не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока.По данным следствия, Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.
https://ria.ru/20240927/aksenov-1974999634.html
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происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Украина, Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину

Одного из обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова судят в особом порядке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВладимир Боднарь в суде. 31 марта 2025
Владимир Боднарь в суде. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Владимир Боднарь в суде. 31 марта 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Один из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Боднарь в ходе заседания в Южном окружном военном суде признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Боднарю инкриминируют статьи о приготовлении к теракту и незаконные хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств. В понедельник суд приступил к слушанию уголовного дела, прокурор зачитал обвинительное заключение.
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"Да, полностью", - сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи, признает ли он свою вину.
Боднарь также сообщил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор подтвердил, что фигурант активно способствовал раскрытию дела. По информации суда, дело будет рассмотрено в особом порядке.
При особом порядке рассмотрения дела суд, учитывая полное признание вины подсудимым, не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока.
По данным следствия, Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.
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