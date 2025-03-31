https://ria.ru/20250331/pokushenie-2008356443.html

Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину

Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину - РИА Новости, 31.03.2025

Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма признал вину

Один из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Боднарь в ходе заседания в Южном окружном военном суде признал свою вину, РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:43:00+03:00

2025-03-31T11:43:00+03:00

2025-03-31T11:53:00+03:00

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар - РИА Новости. Один из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Боднарь в ходе заседания в Южном окружном военном суде признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости.Боднарю инкриминируют статьи о приготовлении к теракту и незаконные хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств. В понедельник суд приступил к слушанию уголовного дела, прокурор зачитал обвинительное заключение."Да, полностью", - сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи, признает ли он свою вину.Боднарь также сообщил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор подтвердил, что фигурант активно способствовал раскрытию дела. По информации суда, дело будет рассмотрено в особом порядке.При особом порядке рассмотрения дела суд, учитывая полное признание вины подсудимым, не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока.По данным следствия, Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.

https://ria.ru/20240927/aksenov-1974999634.html

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, украина, запорожская область, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)