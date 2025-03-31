https://ria.ru/20250331/podzhog-2008438956.html
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого - РИА Новости, 31.03.2025
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого
Мужчина, поджегший своего знакомого в ходе ссоры на лестничной площадке в Новой Москве, в результате чего пострадавший скончался на месте, получил 14 лет,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:05:00+03:00
2025-03-31T16:05:00+03:00
2025-03-31T16:05:00+03:00
происшествия
новая москва
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, поджегший своего знакомого в ходе ссоры на лестничной площадке в Новой Москве, в результате чего пострадавший скончался на месте, получил 14 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее надзорное ведомство сообщало, что злоумышленник, находясь на лестничном марше 20 этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду знакомого, в результате чего пострадавший скончался на месте происшествия, фигурант был задержан. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 14 лет в колонии строго режима назначено по приговору суда Дмитрию Зайцеву за совершение убийства с особой жестокостью (пункт "д" часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html
новая москва
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Москва, Россия
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого
Житель Новой Москвы, поджегший знакомого на лестничной площадке, получил 14 лет