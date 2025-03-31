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В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого

В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого - РИА Новости, 31.03.2025

В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого

Мужчина, поджегший своего знакомого в ходе ссоры на лестничной площадке в Новой Москве, в результате чего пострадавший скончался на месте, получил 14 лет,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:05:00+03:00

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2025-03-31T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, поджегший своего знакомого в ходе ссоры на лестничной площадке в Новой Москве, в результате чего пострадавший скончался на месте, получил 14 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее надзорное ведомство сообщало, что злоумышленник, находясь на лестничном марше 20 этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду знакомого, в результате чего пострадавший скончался на месте происшествия, фигурант был задержан. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 14 лет в колонии строго режима назначено по приговору суда Дмитрию Зайцеву за совершение убийства с особой жестокостью (пункт "д" часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

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