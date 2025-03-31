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В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого - РИА Новости, 31.03.2025
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16:05 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/podzhog-2008438956.html
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого - РИА Новости, 31.03.2025
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого
Мужчина, поджегший своего знакомого в ходе ссоры на лестничной площадке в Новой Москве, в результате чего пострадавший скончался на месте, получил 14 лет,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:05:00+03:00
2025-03-31T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, поджегший своего знакомого в ходе ссоры на лестничной площадке в Новой Москве, в результате чего пострадавший скончался на месте, получил 14 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее надзорное ведомство сообщало, что злоумышленник, находясь на лестничном марше 20 этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду знакомого, в результате чего пострадавший скончался на месте происшествия, фигурант был задержан. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 14 лет в колонии строго режима назначено по приговору суда Дмитрию Зайцеву за совершение убийства с особой жестокостью (пункт "д" часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, новая москва, москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Москва, Россия
В Новой Москве вынесли приговор мужчине, поджегшему знакомого

Житель Новой Москвы, поджегший знакомого на лестничной площадке, получил 14 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина, поджегший своего знакомого в ходе ссоры на лестничной площадке в Новой Москве, в результате чего пострадавший скончался на месте, получил 14 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее надзорное ведомство сообщало, что злоумышленник, находясь на лестничном марше 20 этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду знакомого, в результате чего пострадавший скончался на месте происшествия, фигурант был задержан.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 14 лет в колонии строго режима назначено по приговору суда Дмитрию Зайцеву за совершение убийства с особой жестокостью (пункт "д" часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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