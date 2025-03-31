При поджоге на предприятии в Кургане погибли двое работников
СК: житель Кургана поджег вагончик с тремя рабочими, двое из них погибли
© Фото : СУ СК по Курганской областиПоследствия пожара на лесозаготовительном предприятии Катайска Курганской области
© Фото : СУ СК по Курганской области
Последствия пожара на лесозаготовительном предприятии Катайска Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар – РИА Новости. Житель Курганской области поджег вагончик лесозаготовительного предприятия с находившимися в нем тремя работниками, в результате погибли двое, одного госпитализировали, подозреваемый задержан, сообщило в понедельник региональное СУСК России.
По данным следствия, вечером 30 марта между подозреваемым и другим рабочим лесозаготовительного предприятия Катайска произошел конфликт, после чего он облил легковоспламеняющейся жидкостью вагончик, где находились трое работников предприятия и поджег его. В результате возгорания двое мужчин погибли, третьему удалось самостоятельно выбраться, он госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами различных частей тела.
"По подозрению в совершении указанного преступления 31 марта текущего года во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции был задержан 36-летний житель Катайска. Следственными органами СК РФ по Курганской области 36-летний житель Катайска подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, отмечает СУСК.