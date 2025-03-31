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Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака
Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, говоря о поджоге могилы военкора Александра Федорчака, заявил РИА Новости, что нет никакого сомнения в том,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:01:00+03:00
2025-03-31T11:01:00+03:00
2025-03-31T11:08:00+03:00
происшествия
республика крым
александр федорчак (военкор)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, говоря о поджоге могилы военкора Александра Федорчака, заявил РИА Новости, что нет никакого сомнения в том, что эта акция была организована вражеской стороной. "В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты - христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы", - сказал Тюлин. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование.
https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, александр федорчак (военкор)
Происшествия, Республика Крым, Александр Федорчак (военкор)
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака
Гендиректор "Известий" Тюлин назвал поджог могилы Федорчака вражеской акцией
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, говоря о поджоге могилы военкора Александра Федорчака, заявил РИА Новости, что нет никакого сомнения в том, что эта акция была организована вражеской стороной.
"В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты - христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы", - сказал Тюлин.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование.