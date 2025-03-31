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Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
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11:01 31.03.2025 (обновлено: 11:08 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/podzhog-2008347115.html
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака
Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, говоря о поджоге могилы военкора Александра Федорчака, заявил РИА Новости, что нет никакого сомнения в том,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:01:00+03:00
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происшествия
республика крым
александр федорчак (военкор)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, говоря о поджоге могилы военкора Александра Федорчака, заявил РИА Новости, что нет никакого сомнения в том, что эта акция была организована вражеской стороной. "В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты - христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы", - сказал Тюлин. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование.
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происшествия, республика крым, александр федорчак (военкор)
Происшествия, Республика Крым, Александр Федорчак (военкор)
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака

Гендиректор "Известий" Тюлин назвал поджог могилы Федорчака вражеской акцией

© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Известий Александра Федорчака - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, говоря о поджоге могилы военкора Александра Федорчака, заявил РИА Новости, что нет никакого сомнения в том, что эта акция была организована вражеской стороной.
"В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты - христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы", - сказал Тюлин.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" и трех бойцов СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование.
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