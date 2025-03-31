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Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области - РИА Новости, 31.03.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
10:41 31.03.2025 (обновлено: 11:46 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/podsvetka-2008344680.html
Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области
Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области - РИА Новости, 31.03.2025
Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области
Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:41:00+03:00
2025-03-31T11:46:00+03:00
ярославская область
общество
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ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В этом году подсветим 55 зданий и сооружений региона. На реализацию этих планов направим около 430 миллионов рублей. Еще 76 миллионов рублей нам удалось привлечь из федерального бюджета на подсветку Ростовского кремля", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, работа по организации архитектурной подсветки зданий в Ярославской области ведётся уже более трёх лет по инициативе Михаила Евраева. За это время в регионе архитектурная подсветка украсила свыше 140 объектов, из них более 40 – в 2024 году. В Ярославле в числе зданий, на которых планируется смонтировать архитектурную подсветку, – волейбольный центр, Даманский мост и корпус ЯрГУ на улице Кирова, где находится приемная комиссия. Будут также подсвечены стела "1000 лет Ярославлю", средняя школа №49 Ярославля, приемная комиссия ЯГТУ, мосты через Юхоть и Учу в Большесельском и Любимском округах, Некоузский культурно-этнографический центр, Тихменевский центр досуга в Рыбинском округе, здания администраций Гаврилов-Ямского и Некрасовского округов. Торги на эти объекты объявлены, отмечают в областном правительстве. "На следующей неделе будут объявлены торги на проведение работ по подсветке еще 17 сооружений, являющихся объектами культурного наследия. В их числе – Спасо-Преображенский собор в Ярославле, Никольский собор в Мышкине, церковь Троицы в селе Новом Большесельского округа", - сообщает пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20250327/remont-2007805742.html
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общество, ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области

Евраев: архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области в 2025 г

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области Архитектурная подсветка Свято-Воскресенского монастыря в Угличе Ярославской области
Архитектурная подсветка Свято-Воскресенского монастыря в Угличе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Архитектурная подсветка украсит 55 зданий в Ярославской области в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В этом году подсветим 55 зданий и сооружений региона. На реализацию этих планов направим около 430 миллионов рублей. Еще 76 миллионов рублей нам удалось привлечь из федерального бюджета на подсветку Ростовского кремля", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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По данным пресс-службы, работа по организации архитектурной подсветки зданий в Ярославской области ведётся уже более трёх лет по инициативе Михаила Евраева. За это время в регионе архитектурная подсветка украсила свыше 140 объектов, из них более 40 – в 2024 году.
В Ярославле в числе зданий, на которых планируется смонтировать архитектурную подсветку, – волейбольный центр, Даманский мост и корпус ЯрГУ на улице Кирова, где находится приемная комиссия. Будут также подсвечены стела "1000 лет Ярославлю", средняя школа №49 Ярославля, приемная комиссия ЯГТУ, мосты через Юхоть и Учу в Большесельском и Любимском округах, Некоузский культурно-этнографический центр, Тихменевский центр досуга в Рыбинском округе, здания администраций Гаврилов-Ямского и Некрасовского округов. Торги на эти объекты объявлены, отмечают в областном правительстве.
"На следующей неделе будут объявлены торги на проведение работ по подсветке еще 17 сооружений, являющихся объектами культурного наследия. В их числе – Спасо-Преображенский собор в Ярославле, Никольский собор в Мышкине, церковь Троицы в селе Новом Большесельского округа", - сообщает пресс-служба областного правительства.
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