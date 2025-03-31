https://ria.ru/20250331/podpole-2008355789.html
Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 31.03.2025
Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области
Ударом поражена авиабаза в Полтавской области Украины, откуда самолеты ВСУ вылетают для нанесения ударов по Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:40:00+03:00
2025-03-31T11:40:00+03:00
2025-03-31T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
курская область
полтавская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Ударом поражена авиабаза в Полтавской области Украины, откуда самолеты ВСУ вылетают для нанесения ударов по Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава – четыре прилета. Один в Полтаве в 23.50 мск. Сообщают, что попали по авиабазе. Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолёты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над населённым пунктом Ворожба. Видимо, где-то рядом в лесах работает передвижной маяк. Самолёты наносят удары по Курской области и приграничью Брянской", - сообщил Лебедев.Он добавил, что один из ударов был нанесен по производству, связанному с ракетами РСЗО, который расположен в Кременчуге.
https://ria.ru/20250331/aviabaza-2008358023.html
курская область
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сергей лебедев, курская область, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Курская область, Полтавская область, Украина
Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области
Лебедев: ВС России поразили авиабазу ВСУ в Полтавской области