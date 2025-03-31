https://ria.ru/20250331/podpole-2008355789.html

Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области

Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 31.03.2025

Подполье сообщило об ударе по авиабазе ВСУ в Полтавской области

Ударом поражена авиабаза в Полтавской области Украины, откуда самолеты ВСУ вылетают для нанесения ударов по Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:40:00+03:00

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей лебедев

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полтавская область

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ДОНЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Ударом поражена авиабаза в Полтавской области Украины, откуда самолеты ВСУ вылетают для нанесения ударов по Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава – четыре прилета. Один в Полтаве в 23.50 мск. Сообщают, что попали по авиабазе. Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолёты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над населённым пунктом Ворожба. Видимо, где-то рядом в лесах работает передвижной маяк. Самолёты наносят удары по Курской области и приграничью Брянской", - сообщил Лебедев.Он добавил, что один из ударов был нанесен по производству, связанному с ракетами РСЗО, который расположен в Кременчуге.

https://ria.ru/20250331/aviabaza-2008358023.html

курская область

полтавская область

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вооруженные силы украины, сергей лебедев, курская область, полтавская область, украина