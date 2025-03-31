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Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая
Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая - РИА Новости, 31.03.2025
Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая
Полиция задержала троих подозреваемых в хищении 65 миллионов рублей на перегоне машин из Китая в Подмосковье, фигуранты дела заключены под стражу, сообщила... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:35:00+03:00
2025-03-31T10:35:00+03:00
2025-03-31T10:36:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих подозреваемых в хищении 65 миллионов рублей на перегоне машин из Китая в Подмосковье, фигуранты дела заключены под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками из городского округа Электросталь задержали троих подозреваемых в многомиллионном мошенничестве", - написала Волк в Telegram-канале. По версии следствия, жительница Электростали обратилась к знакомому с просьбой помочь приобрести 16 автомобилей в Китае и перегнать их в Московскую область. После получения предоплаты в размере 65 миллионов рублей мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. При силовой поддержке Росгвардии по местам проживания в Ногинске и Электростали задержаны трое подозреваемых. В ходе обысков изъяты смартфоны, банковские карты, ключи от различных иномарок и два автомобиля, проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранты арестованы.
https://ria.ru/20250327/reutov-2007626289.html
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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), россия, электросталь, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Россия, Электросталь, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая
В Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве на 65 миллионов рублей