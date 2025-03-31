https://ria.ru/20250331/podmoskove-2008342582.html

Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая

Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая - РИА Новости, 31.03.2025

Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая

Полиция задержала троих подозреваемых в хищении 65 миллионов рублей на перегоне машин из Китая в Подмосковье, фигуранты дела заключены под стражу, сообщила... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:35:00+03:00

2025-03-31T10:35:00+03:00

2025-03-31T10:36:00+03:00

происшествия

жилье

московская область (подмосковье)

россия

электросталь

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих подозреваемых в хищении 65 миллионов рублей на перегоне машин из Китая в Подмосковье, фигуранты дела заключены под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками из городского округа Электросталь задержали троих подозреваемых в многомиллионном мошенничестве", - написала Волк в Telegram-канале. По версии следствия, жительница Электростали обратилась к знакомому с просьбой помочь приобрести 16 автомобилей в Китае и перегнать их в Московскую область. После получения предоплаты в размере 65 миллионов рублей мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. При силовой поддержке Росгвардии по местам проживания в Ногинске и Электростали задержаны трое подозреваемых. В ходе обысков изъяты смартфоны, банковские карты, ключи от различных иномарок и два автомобиля, проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранты арестованы.

https://ria.ru/20250327/reutov-2007626289.html

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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), россия, электросталь, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)