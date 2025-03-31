https://ria.ru/20250331/pobeda-2008394504.html

В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы

В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.03.2025

В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы

"Сад памяти" высадят под Хабаровском к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:17:00+03:00

2025-03-31T14:17:00+03:00

2025-03-31T14:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

хабаровский край

хабаровский район

россия

дмитрий демешин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Сад памяти" высадят под Хабаровском к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство региона. "К юбилею Великой Победы под Хабаровском в этом году высадят еще один "Сад памяти". Хабаровский край присоединится к всероссийской акции 24 мая - в этот день пройдет центральное мероприятие. На территории парка поселка Корфовский Хабаровского района планируется посадить около 200 деревьев различных пород", - сообщает правительство региона. Отмечается, что посадки "Сада памяти" продолжатся в течение всего 2025 года - по всему региону предполагается посадить примерно 1,5 тысячи деревьев. В акции планируют поучаствовать все районы края. В прошлом году к ней присоединились более 800 жителей региона. Было высажено около 12 тысяч молодых деревьев. В России и за рубежом акция пройдет уже в шестой раз. Ее участники высаживают деревья в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Демешин, в преддверии 9 мая по всему Хабаровскому краю, в каждом муниципалитете необходимо решить все проблемы, которые есть у ветеранов Великой Отечественной войны, выполнить все их пожелания, привести в порядок могилы фронтовиков и мемориалы. "Это часть нашей работы, и она должна быть постоянной. Память о наших предках, вставших живым щитом на пути фашизма во всех его проявлениях, - это то, что мы обязаны передать нашим детям, нашей молодёжи. Поэтому считаю крайне важным активизировать проекты, связанные с историей подвига советского народа - народа, наследники которого сегодня в зоне СВО продолжают правое дело дедов и прадедов, освобождая нашу землю от нацистской нечисти", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20250123/habarovsk-1995123200.html

https://ria.ru/20250129/demeshin-1996091799.html

хабаровский край

хабаровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, хабаровский край, хабаровский район, россия, дмитрий демешин, 80-летие победы в великой отечественной войне