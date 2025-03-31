В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы
"Сад памяти" высадят на территории парка поселка Корфовский к 80-летию Победы
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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Сад памяти" высадят под Хабаровском к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство региона.
"К юбилею Великой Победы под Хабаровском в этом году высадят еще один "Сад памяти". Хабаровский край присоединится к всероссийской акции 24 мая - в этот день пройдет центральное мероприятие. На территории парка поселка Корфовский Хабаровского района планируется посадить около 200 деревьев различных пород", - сообщает правительство региона.
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Отмечается, что посадки "Сада памяти" продолжатся в течение всего 2025 года - по всему региону предполагается посадить примерно 1,5 тысячи деревьев. В акции планируют поучаствовать все районы края. В прошлом году к ней присоединились более 800 жителей региона. Было высажено около 12 тысяч молодых деревьев.
В России и за рубежом акция пройдет уже в шестой раз. Ее участники высаживают деревья в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Демешин, в преддверии 9 мая по всему Хабаровскому краю, в каждом муниципалитете необходимо решить все проблемы, которые есть у ветеранов Великой Отечественной войны, выполнить все их пожелания, привести в порядок могилы фронтовиков и мемориалы.
"Это часть нашей работы, и она должна быть постоянной. Память о наших предках, вставших живым щитом на пути фашизма во всех его проявлениях, - это то, что мы обязаны передать нашим детям, нашей молодёжи. Поэтому считаю крайне важным активизировать проекты, связанные с историей подвига советского народа - народа, наследники которого сегодня в зоне СВО продолжают правое дело дедов и прадедов, освобождая нашу землю от нацистской нечисти", - заключил губернатор.