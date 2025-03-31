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В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:17 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/pobeda-2008394504.html
В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы
В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.03.2025
В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы
"Сад памяти" высадят под Хабаровском к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:17:00+03:00
2025-03-31T14:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
хабаровский край
хабаровский район
россия
дмитрий демешин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Сад памяти" высадят под Хабаровском к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство региона. "К юбилею Великой Победы под Хабаровском в этом году высадят еще один "Сад памяти". Хабаровский край присоединится к всероссийской акции 24 мая - в этот день пройдет центральное мероприятие. На территории парка поселка Корфовский Хабаровского района планируется посадить около 200 деревьев различных пород", - сообщает правительство региона. Отмечается, что посадки "Сада памяти" продолжатся в течение всего 2025 года - по всему региону предполагается посадить примерно 1,5 тысячи деревьев. В акции планируют поучаствовать все районы края. В прошлом году к ней присоединились более 800 жителей региона. Было высажено около 12 тысяч молодых деревьев. В России и за рубежом акция пройдет уже в шестой раз. Ее участники высаживают деревья в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Демешин, в преддверии 9 мая по всему Хабаровскому краю, в каждом муниципалитете необходимо решить все проблемы, которые есть у ветеранов Великой Отечественной войны, выполнить все их пожелания, привести в порядок могилы фронтовиков и мемориалы. "Это часть нашей работы, и она должна быть постоянной. Память о наших предках, вставших живым щитом на пути фашизма во всех его проявлениях, - это то, что мы обязаны передать нашим детям, нашей молодёжи. Поэтому считаю крайне важным активизировать проекты, связанные с историей подвига советского народа - народа, наследники которого сегодня в зоне СВО продолжают правое дело дедов и прадедов, освобождая нашу землю от нацистской нечисти", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20250123/habarovsk-1995123200.html
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общество, хабаровский край, хабаровский район, россия, дмитрий демешин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Хабаровский край, Хабаровский район, Россия, Дмитрий Демешин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Хабаровском крае высадят "Сад памяти" к 80-летию Победы

"Сад памяти" высадят на территории парка поселка Корфовский к 80-летию Победы

© Фото : ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Z/Telegram"Сад памяти" высадят под Хабаровском к юбилею Победы
Сад памяти высадят под Хабаровском к юбилею Победы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Z/Telegram
"Сад памяти" высадят под Хабаровском к юбилею Победы
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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. "Сад памяти" высадят под Хабаровском к 80-летию Великой Победы, сообщает правительство региона.
"К юбилею Великой Победы под Хабаровском в этом году высадят еще один "Сад памяти". Хабаровский край присоединится к всероссийской акции 24 мая - в этот день пройдет центральное мероприятие. На территории парка поселка Корфовский Хабаровского района планируется посадить около 200 деревьев различных пород", - сообщает правительство региона.
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Отмечается, что посадки "Сада памяти" продолжатся в течение всего 2025 года - по всему региону предполагается посадить примерно 1,5 тысячи деревьев. В акции планируют поучаствовать все районы края. В прошлом году к ней присоединились более 800 жителей региона. Было высажено около 12 тысяч молодых деревьев.
В России и за рубежом акция пройдет уже в шестой раз. Ее участники высаживают деревья в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Демешин, в преддверии 9 мая по всему Хабаровскому краю, в каждом муниципалитете необходимо решить все проблемы, которые есть у ветеранов Великой Отечественной войны, выполнить все их пожелания, привести в порядок могилы фронтовиков и мемориалы.
"Это часть нашей работы, и она должна быть постоянной. Память о наших предках, вставших живым щитом на пути фашизма во всех его проявлениях, - это то, что мы обязаны передать нашим детям, нашей молодёжи. Поэтому считаю крайне важным активизировать проекты, связанные с историей подвига советского народа - народа, наследники которого сегодня в зоне СВО продолжают правое дело дедов и прадедов, освобождая нашу землю от нацистской нечисти", - заключил губернатор.
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