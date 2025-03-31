https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html

Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен

Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен - РИА Новости, 31.03.2025

Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен

Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен. РИА Новости, 31.03.2025

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специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен. Военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ попал в российский плен в Сумской области. В частности, пленный Симончук рассказал, что мобилизованных в ходе коротких занятий (по 2-3 часа) учили, как правильно сдаваться в плен. "Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно", - сказал Симончук. По его словам, командование рекомендовало не вести себя агрессивно, и "слишком активно". Вместе с тем, Симончук рассказал, что командование ВСУ пытается скрыть убитых, записывая их в качестве пропавших без вести. По его словам, подобная практика широко распространена и в подразделениях ВСУ, размещенных в селе Никольское Сумской области и его окрестностях.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)