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Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен - РИА Новости, 31.03.2025
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:12:00+03:00
2025-03-31T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен. Военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ попал в российский плен в Сумской области. В частности, пленный Симончук рассказал, что мобилизованных в ходе коротких занятий (по 2-3 часа) учили, как правильно сдаваться в плен. "Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно", - сказал Симончук. По его словам, командование рекомендовало не вести себя агрессивно, и "слишком активно". Вместе с тем, Симончук рассказал, что командование ВСУ пытается скрыть убитых, записывая их в качестве пропавших без вести. По его словам, подобная практика широко распространена и в подразделениях ВСУ, размещенных в селе Никольское Сумской области и его окрестностях.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен

Пленный Симончук: командование ВСУ учило мобилизованных сдаваться в плен

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен.
Военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ попал в российский плен в Сумской области.
С мирными не церемониться – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
5 января, 10:36
В частности, пленный Симончук рассказал, что мобилизованных в ходе коротких занятий (по 2-3 часа) учили, как правильно сдаваться в плен.
"Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно", - сказал Симончук.
По его словам, командование рекомендовало не вести себя агрессивно, и "слишком активно".
Вместе с тем, Симончук рассказал, что командование ВСУ пытается скрыть убитых, записывая их в качестве пропавших без вести. По его словам, подобная практика широко распространена и в подразделениях ВСУ, размещенных в селе Никольское Сумской области и его окрестностях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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