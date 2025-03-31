https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен - РИА Новости, 31.03.2025
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:12:00+03:00
2025-03-31T10:12:00+03:00
2025-03-31T10:12:00+03:00
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сумская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен. Военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ попал в российский плен в Сумской области. В частности, пленный Симончук рассказал, что мобилизованных в ходе коротких занятий (по 2-3 часа) учили, как правильно сдаваться в плен. "Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно", - сказал Симончук. По его словам, командование рекомендовало не вести себя агрессивно, и "слишком активно". Вместе с тем, Симончук рассказал, что командование ВСУ пытается скрыть убитых, записывая их в качестве пропавших без вести. По его словам, подобная практика широко распространена и в подразделениях ВСУ, размещенных в селе Никольское Сумской области и его окрестностях.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
Пленный Симончук: командование ВСУ учило мобилизованных сдаваться в плен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский пленный Александр Симончук рассказал на видео Минобороны РФ о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило сдаваться в плен.
Военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ попал в российский плен в Сумской области.
В частности, пленный Симончук рассказал, что мобилизованных в ходе коротких занятий (по 2-3 часа) учили, как правильно сдаваться в плен.
"Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно", - сказал Симончук.
По его словам, командование рекомендовало не вести себя агрессивно, и "слишком активно".
Вместе с тем, Симончук рассказал, что командование ВСУ пытается скрыть убитых, записывая их в качестве пропавших без вести. По его словам, подобная практика широко распространена и в подразделениях ВСУ, размещенных в селе Никольское Сумской области и его окрестностях.