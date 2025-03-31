https://ria.ru/20250331/peskov-2008391073.html

Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине

Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине - РИА Новости, 31.03.2025

Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат президента США Дональда Трампа о якобы его злости на РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T13:54:00+03:00

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сша

украина

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат президента США Дональда Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. "Часть упомянутых вами высказываний была дана в пересказе. Это не были закавыченные цитаты", - ответил Песков.

https://ria.ru/20250331/putin-2008384102.html

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россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)