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Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине - РИА Новости, 31.03.2025
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13:54 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/peskov-2008391073.html
Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине
Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине - РИА Новости, 31.03.2025
Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат президента США Дональда Трампа о якобы его злости на РИА Новости, 31.03.2025
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россия
сша
украина
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат президента США Дональда Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. "Часть упомянутых вами высказываний была дана в пересказе. Это не были закавыченные цитаты", - ответил Песков.
https://ria.ru/20250331/putin-2008384102.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине

Песков: у американских СМИ нет прямых цитат Трампа о якобы его злости на Путина

© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат президента США Дональда Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина.
Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
«
"Часть упомянутых вами высказываний была дана в пересказе. Это не были закавыченные цитаты", - ответил Песков.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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