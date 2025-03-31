https://ria.ru/20250331/peskov-2008388074.html

Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО

Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО - РИА Новости, 31.03.2025

Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО

В Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение РФ в первые годы конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:36:00+03:00

2025-03-31T13:36:00+03:00

2025-03-31T13:47:00+03:00

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дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение РФ в первые годы конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Также газета писала, что военные США, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS. "Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе расследование New York Times.

https://ria.ru/20250331/rossija-2008386422.html

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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины