Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО
Песков: в Кремле фиксируют факты сотрудничества США и Британии по Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение РФ в первые годы конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Также газета писала, что военные США, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.
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"Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе расследование New York Times.