https://ria.ru/20250331/peskov-2008387109.html
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что все больше европейских столиц идут по пути попрания... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:32:00+03:00
2025-03-31T13:32:00+03:00
2025-03-31T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм и не гнушаются выходом за рамки демократии. Судья в Париже в понедельник зачитал приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Все обвиняемые по делу, включая Марин Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти, сообщила судья Бенедикт де Пертюи. "Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм... Но в целом наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса", - сказал Песков журналистам.
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в мире, париж, россия, франция, марин ле пен, дмитрий песков, европарламент
В мире, Париж, Россия, Франция, Марин Ле Пен, Дмитрий Песков, Европарламент
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен
Песков: все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм