Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/peskov-2008387109.html
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что все больше европейских столиц идут по пути попрания... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:32:00+03:00
2025-03-31T13:32:00+03:00
в мире
париж
россия
франция
марин ле пен
дмитрий песков
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм и не гнушаются выходом за рамки демократии. Судья в Париже в понедельник зачитал приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Все обвиняемые по делу, включая Марин Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти, сообщила судья Бенедикт де Пертюи. "Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм... Но в целом наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250331/peskov-2008384243.html
париж
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, россия, франция, марин ле пен, дмитрий песков, европарламент
В мире, Париж, Россия, Франция, Марин Ле Пен, Дмитрий Песков, Европарламент
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен

Песков: все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм и не гнушаются выходом за рамки демократии.
Судья в Париже в понедельник зачитал приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Все обвиняемые по делу, включая Марин Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти, сообщила судья Бенедикт де Пертюи.
"Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм... Но в целом наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса", - сказал Песков журналистам.
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Кремль прокомментировал приговор Ле Пен
13:21
 
В миреПарижРоссияФранцияМарин Ле ПенДмитрий ПесковЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала