https://ria.ru/20250331/peskov-2008384243.html
Кремль прокомментировал приговор Ле Пен
Кремль прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Кремль прокомментировал приговор Ле Пен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:21:00+03:00
2025-03-31T13:21:00+03:00
2025-03-31T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Марин Ле Пен во Франции, заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции и не хочет этого делать.Судья в Париже в понедельник зачитал приговор Ле Пен и ещё 24 членам её партии в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов в Европарламенте. Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Суд ещё не озвучил требуемый срок приговора. Ранее обвинение запросило эту меру на пять лет. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года."Но, безусловно, не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции. Никогда этого не делали. Это внутреннее дело Франции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008385639.html
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россия, европарламент, марин ле пен, франция, дмитрий песков, париж, в мире
Россия, Европарламент, Марин Ле Пен, Франция, Дмитрий Песков, Париж, В мире
Кремль прокомментировал приговор Ле Пен
Песков после приговора Ле Пен заявил, что Россия не вмешивается в дела Франции