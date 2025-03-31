https://ria.ru/20250331/pensiya-2008297589.html

Экономист раскрыла, кому могут приостановить выплату пенсии

Экономист раскрыла, кому могут приостановить выплату пенсии - РИА Новости, 31.03.2025

Экономист раскрыла, кому могут приостановить выплату пенсии

Прекратить выплачивать страховую пенсию нельзя, однако приостановить можно по ряду оснований, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T02:17:00+03:00

2025-03-31T02:17:00+03:00

2025-03-31T02:17:00+03:00

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Прекратить выплачивать страховую пенсию нельзя, однако приостановить можно по ряду оснований, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В частности, это возможно, если пенсионер не получает деньги, которые доставляет почтальон по его адресу, либо он выехал в страну, с которой у России есть соглашение о выплате на территории проживания.Еще одно основание – истечение права на проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.Пенсионную выплату по инвалидности могут приостановить, если гражданин не явился на переосвидетельствование, а пенсию по потере кормильца перестают выплачивать по достижении 18 лет, если человек не учится очно, заключила Иванова-Швец.

https://ria.ru/20250325/zapret-2007075877.html

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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, пенсия, пенсионеры