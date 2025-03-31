https://ria.ru/20250331/pen-2008437976.html

В Турции прокомментировали приговор Ле Пен

В Турции прокомментировали приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025

В Турции прокомментировали приговор Ле Пен

Приговор суда по лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в ближайшее время повлияет на будущее ультраправых во французской политике, заявил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:00:00+03:00

2025-03-31T16:00:00+03:00

2025-03-31T16:00:00+03:00

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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Приговор суда по лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в ближайшее время повлияет на будущее ультраправых во французской политике, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) Омер Челик. Лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая кандидатом на президентских выборах 2027 года, была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение пяти лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома. Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, могла стать ведущим кандидатом. "Там (во Франции) появились политические наказания и тюремное заключение. Это, конечно, важно для французской политики. Ле Пен - самый главный соперник (президента, Эммануэля – ред.) Макрона. В ближайшие дни мы увидим, как это повлияет на будущее ультраправых во французской политике... Ее основной политикой был выход из ЕС. Но теперь она признана виновным растрате средств ЕС", - заявил Челик, подключившись к прямому эфиру на телеканале A Haber. По его словам, противоречие для действующего президента Франции Макрона заключается в том, что, когда во Франции проводится коррупционное расследование, они видят в этом стремление защитить демократию в принципе. "Но когда это происходит в Турции, они видят в этом недостаток демократии. Они критикуют судебную систему. У нас есть очень четкий тезис. Откройте главы, связанные с процессом нашего членства в ЕС. Мы готовы немедленно выполнить свою часть работы. Это, несомненно, двойные стандарты", - сказал Челик. Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года, что станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.

https://ria.ru/20250331/prigovor-2008437088.html

https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008405329.html

https://ria.ru/20250331/prigovor-2008417741.html

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