https://ria.ru/20250331/pasport-2008300934.html

Юрист назвал причины, по которым оформление паспорта станет дороже

Юрист назвал причины, по которым оформление паспорта станет дороже - РИА Новости, 31.03.2025

Юрист назвал причины, по которым оформление паспорта станет дороже

Утеря, похищение или порча паспорта могут стать причинами повышения пошлины за замену документа, в этих случаях гражданам РФ придется заплатить до 1,5 тысяч... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T02:21:00+03:00

2025-03-31T02:21:00+03:00

2025-03-31T02:21:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Утеря, похищение или порча паспорта могут стать причинами повышения пошлины за замену документа, в этих случаях гражданам РФ придется заплатить до 1,5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Размер государственной пошлины за замену паспорта гражданина Российской Федерации варьируется в зависимости от причин его замены. Для стандартных случаев, таких как достижение 20- или 45-летнего возраста, изменение фамилии или других персональных данных, установлен размер в 300 рублей. Однако если документ был утерян, похищен или повреждён, что послекло его непригодность, пошлина возрастает до 1,5 тысяч рублей. Такое разделение обусловлено тем, что в случае утери или порчи необходимо не просто обновить данные, но и восстановить удостоверение личности, что требует дополнительных мер проверки", - рассказал Адамс. Юрист уточнил, что есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины за замену паспорта. Адамс в качестве примера привел детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Кроме того, не обязаны платить за выдачу паспорта и ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Юрист напомнил, что эти категории граждан освобождены от уплаты, так как государство обеспечивает им особые социальные гарантии. Адамс добавил, что льготы распространяется и на участников спецоперации. "В случае утраты или повреждения паспорта во время исполнения служебных обязанностей в зоне СВО, военнослужащие, добровольцы и иные лица, участвующие в операции, могут получить новый паспорт без уплаты пошлины. Аналогичные льготы распространяются и на ветеранов боевых действий, если причиной замены стало повреждение или утеря документа в ходе выполнения боевых задач", - обратил внимание юрист. Он отметил, что от уплаты госпошлины освобождаются также граждане, потерявшие паспорт из-за чрезвычайных ситуаций, например, при пожаре, наводнении или другой катастрофе. Юрист подчеркнул, что в таких случаях гражданам необходимо предъявить документальное подтверждение от компетентных органов о наступлении ЧС и ее последствиях. "Что касается заграничного паспорта, то здесь освобождение от госпошлины также возможно, но только в строго определённых случаях. В частности, безвозмездно получить загранпаспорт могут Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Также госпошлина не взимается с граждан, признанных россиянами в результате принятия в состав РФ новых субъектов, если на момент обращения за заграничным паспортом у них был действующий украинский загранпаспорт, выданный до 30 сентября 2022 года", - добавил Адамс. При этом юрист уточнил, что льгота действует только при первом оформлении загранпаспорта и только на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20250325/kredity-2007084274.html

https://ria.ru/20250324/doplaty-2006842949.html

https://ria.ru/20250309/jurist-2003869589.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика