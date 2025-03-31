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Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры - РИА Новости, 31.03.2025
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16:55 31.03.2025 (обновлено: 17:07 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/parshin-2008455694.html
Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры
Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры - РИА Новости, 31.03.2025
Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры
Прокурор просит приговорить к 13 годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в 3,75 миллиона рублей, передает... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:55:00+03:00
2025-03-31T17:07:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 13 годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в 3,75 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы. "Считаю, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества. Прошу назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей", - сказал прокурор. Второй подсудимый – предприниматель Александр Моносов. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора. Моносова прокурор предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей.Версии стороны защиты, что Моносов намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене, прокурор не поверил. Он назвал ее "легендой, которую защита подгоняла под доказательства".Теперь очередь выступать в прениях перешла к стороне защиты. Когда адвокаты и подсудимые выскажутся, суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозит от восьми до 15 лет колонии.
https://ria.ru/20250331/vzyatka-2008445782.html
https://ria.ru/20240902/parshin-1970051535.html
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происшествия, москва, максим паршин
Происшествия, Москва, Максим Паршин
Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры

Прокурор попросил приговорить экс-замглавы Минцифры Паршина к 13 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 13 годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в 3,75 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
"Считаю, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества. Прошу назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей", - сказал прокурор.
Александр Моносов в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Суд арестовал бизнесмена, обвиняемого во взятке экс-замглавы Минцифры
Вчера, 16:26
Второй подсудимый – предприниматель Александр Моносов. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора.
Моносова прокурор предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей.
Версии стороны защиты, что Моносов намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене, прокурор не поверил. Он назвал ее "легендой, которую защита подгоняла под доказательства".
Теперь очередь выступать в прениях перешла к стороне защиты. Когда адвокаты и подсудимые выскажутся, суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозит от восьми до 15 лет колонии.
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Суд продлил арест экс-замглавы Минцифры Паршина
2 сентября 2024, 17:16
 
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