https://ria.ru/20250331/parshin-2008455694.html

Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры

Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры - РИА Новости, 31.03.2025

Прокурор попросил 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры

Прокурор просит приговорить к 13 годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в 3,75 миллиона рублей, передает... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:55:00+03:00

2025-03-31T16:55:00+03:00

2025-03-31T17:07:00+03:00

происшествия

москва

максим паршин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 13 годам колонии бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в 3,75 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы. "Считаю, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества. Прошу назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей", - сказал прокурор. Второй подсудимый – предприниматель Александр Моносов. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора. Моносова прокурор предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей.Версии стороны защиты, что Моносов намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене, прокурор не поверил. Он назвал ее "легендой, которую защита подгоняла под доказательства".Теперь очередь выступать в прениях перешла к стороне защиты. Когда адвокаты и подсудимые выскажутся, суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозит от восьми до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20250331/vzyatka-2008445782.html

https://ria.ru/20240902/parshin-1970051535.html

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происшествия, москва, максим паршин