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Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа для вынесения приговора

Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа для вынесения приговора - РИА Новости, 31.03.2025

Марин Ле Пен прибыла в суд Парижа для вынесения приговора

Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции и кандидат на президентских выборах в 2027 году, прибыла в суд Парижа, РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:49:00+03:00

2025-03-31T11:49:00+03:00

2025-03-31T11:57:00+03:00

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции и кандидат на президентских выборах в 2027 году, прибыла в суд Парижа, где ей будет вынесен приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА Новости. Ле Пен прибыла в суд за 20 минут до начала заседания и не стала общаться с журналистами. Она неоднократно заявляла, что "спокойна" в отношении будущего приговора. При этом политик указала, что подаст апелляцию в случае обвинительного вердикта. Ключевым в решении суда станет пункт о невозможности быть избранной в органы государственной власти. Обвинение запросило "предварительное исполнение приговора" - то есть вступление его в силу немедленно, несмотря на вероятную апелляцию истицы. Это будет означать, что Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке 2027 года – что станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов. Ле Пен трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые 56-летняя политик баллотировалась в 2012 году, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.На прошлой неделе Конституционный совет Франции вынес решение по вопросу законности немедленного исполнения приговора в отношении невозможности избираться в органы госвласти. Совет оставил решение на усмотрение суда в каждом конкретном случае, указав при этом, что "полномочия судьи по уголовным делам вынести вердикт о немедленном исполнении приговора, каким бы он ни был, должны быть подчинены необходимости защиты общественного порядка, предотвращения неисполнения приговора или предотвращения повторных правонарушений". Ле Пен и 24 ее однопартийцев обвиняют в том, что они якобы занимались отмывании средств Европарламента (ЕП) путем фиктивного найма ассистентов евродепутатов. Политиков обвиняют в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в период с 2004 по 2016 год, а Ле Пен – в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно версии обвинения, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, хотя на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Прокуратура запросила для всех подсудимых наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти с немедленным применением приговора. Сторона обвинения также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, из которых три условно, а еще два не могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию "Национальное объединение" как юридическое лицо - штраф в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20250313/aktivy-2004699510.html

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https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469544.html

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в мире, франция, марин ле пен, европарламент, париж