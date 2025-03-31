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Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали
Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали - РИА Новости, 01.04.2025
Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали
Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T23:00:00+03:00
2025-03-31T23:00:00+03:00
2025-04-01T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, в понедельник около 20.30 на Крылатской улице произошло падение автомобиля с пятого этажа многоэтажного паркинга, после чего произошло возгорание. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате, женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла. "Причиной аварии могло стать то, что водитель перепутала газ с тормозом", - рассказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250330/gosavtoinspektsiya-2008201444.html
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москва, происшествия, россия, дтп
Москва, Происшествия, Россия, ДТП
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в понедельник около 20.30 на Крылатской улице произошло падение автомобиля с пятого этажа многоэтажного паркинга, после чего произошло возгорание. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате, женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла.
"Причиной аварии могло стать то, что водитель перепутала газ с тормозом", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.