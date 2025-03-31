Рейтинг@Mail.ru
Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 31.03.2025 (обновлено: 09:19 01.04.2025)
https://ria.ru/20250331/padenie-2008519238.html
Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали
Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали - РИА Новости, 01.04.2025
Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали
Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T23:00:00+03:00
2025-04-01T09:19:00+03:00
москва
происшествия
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008561934_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_e244150f18e1cdc720c36b625f312d30.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, в понедельник около 20.30 на Крылатской улице произошло падение автомобиля с пятого этажа многоэтажного паркинга, после чего произошло возгорание. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате, женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла. "Причиной аварии могло стать то, что водитель перепутала газ с тормозом", - рассказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250330/gosavtoinspektsiya-2008201444.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008561934_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bdf267d8dd3987d5376b2da417414c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия, дтп
Москва, Происшествия, Россия, ДТП

Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали

© АГН "Москва"Место падения автомобиля с четвертого этажа паркинга на западе Москвы. 31 марта 2025
Место падения автомобиля с четвертого этажа паркинга на западе Москвы. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© АГН "Москва"
Место падения автомобиля с четвертого этажа паркинга на западе Москвы. 31 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в понедельник около 20.30 на Крылатской улице произошло падение автомобиля с пятого этажа многоэтажного паркинга, после чего произошло возгорание. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате, женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла.
"Причиной аварии могло стать то, что водитель перепутала газ с тормозом", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии
30 марта, 05:59
 
МоскваПроисшествияРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала