https://ria.ru/20250331/padenie-2008519238.html

Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали

Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали - РИА Новости, 01.04.2025

Водитель авто, упавшего с парковки в Москве, могла перепутать педали

Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-03-31T23:00:00+03:00

2025-03-31T23:00:00+03:00

2025-04-01T09:19:00+03:00

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина-водитель, возможно, перепутала педали, что могло стать причиной падения автомобиля с пятого этажа паркинга в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, в понедельник около 20.30 на Крылатской улице произошло падение автомобиля с пятого этажа многоэтажного паркинга, после чего произошло возгорание. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате, женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла. "Причиной аварии могло стать то, что водитель перепутала газ с тормозом", - рассказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250330/gosavtoinspektsiya-2008201444.html

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москва, происшествия, россия, дтп