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В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран - РИА Новости, 31.03.2025
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11:18 31.03.2025 (обновлено: 11:28 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран - РИА Новости, 31.03.2025
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран
Мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем, заявил в понедельник... РИА Новости, 31.03.2025
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ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем, заявил в понедельник директор института по изучению пограничных проблем Китая Академии общественных наук КНР Син Гуанчэн. "Между крупными странами мира существует множество отношений, но самые лучшие, самые стабильные и самые надежные - это отношения между Китаем и Россией. Если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Китаем и Россией, то мир действительно станет мирным", - заявил Син Гуанчэн на российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он добавил, что российско-китайские отношения могут стать фактором, определяющим развитие отношений между крупнейшими странами мира, потому что в отношениях Москвы и Пекина есть важная константа, выраженная в принципах неприсоединения к союзам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны.
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китай, россия, москва, в мире
Китай, Россия, Москва, В мире
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран

Син Гуанчэн: мир станет мирным при развитии отношений между крупными странами

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем, заявил в понедельник директор института по изучению пограничных проблем Китая Академии общественных наук КНР Син Гуанчэн.
"Между крупными странами мира существует множество отношений, но самые лучшие, самые стабильные и самые надежные - это отношения между Китаем и Россией. Если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Китаем и Россией, то мир действительно станет мирным", - заявил Син Гуанчэн на российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Он добавил, что российско-китайские отношения могут стать фактором, определяющим развитие отношений между крупнейшими странами мира, потому что в отношениях Москвы и Пекина есть важная константа, выраженная в принципах неприсоединения к союзам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны.
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