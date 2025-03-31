https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран - РИА Новости, 31.03.2025
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран
Мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем, заявил в понедельник... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:18:00+03:00
2025-03-31T11:18:00+03:00
2025-03-31T11:28:00+03:00
китай
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем, заявил в понедельник директор института по изучению пограничных проблем Китая Академии общественных наук КНР Син Гуанчэн. "Между крупными странами мира существует множество отношений, но самые лучшие, самые стабильные и самые надежные - это отношения между Китаем и Россией. Если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Китаем и Россией, то мир действительно станет мирным", - заявил Син Гуанчэн на российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он добавил, что российско-китайские отношения могут стать фактором, определяющим развитие отношений между крупнейшими странами мира, потому что в отношениях Москвы и Пекина есть важная константа, выраженная в принципах неприсоединения к союзам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны.
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, москва, в мире
Китай, Россия, Москва, В мире
В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран
Син Гуанчэн: мир станет мирным при развитии отношений между крупными странами