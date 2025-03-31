https://ria.ru/20250331/otnoshenija-2008350145.html

В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран

В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран - РИА Новости, 31.03.2025

В Китае рассказали о пользе отношений с Россией для других стран

Мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем, заявил в понедельник... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:18:00+03:00

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ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Мир действительно станет мирным, если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Россией и Китаем, заявил в понедельник директор института по изучению пограничных проблем Китая Академии общественных наук КНР Син Гуанчэн. "Между крупными странами мира существует множество отношений, но самые лучшие, самые стабильные и самые надежные - это отношения между Китаем и Россией. Если отношения между крупными странами будут развиваться так же, как отношения между Китаем и Россией, то мир действительно станет мирным", - заявил Син Гуанчэн на российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он добавил, что российско-китайские отношения могут стать фактором, определяющим развитие отношений между крупнейшими странами мира, потому что в отношениях Москвы и Пекина есть важная константа, выраженная в принципах неприсоединения к союзам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны.

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

китай

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