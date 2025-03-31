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В Китае рассказали про преимущества сотрудничества с Россией
В Китае рассказали про преимущества сотрудничества с Россией - РИА Новости, 31.03.2025
В Китае рассказали про преимущества сотрудничества с Россией
Отношения России и Китая продолжат привносить стабильность в международные отношения вне зависимости от изменений в мире, заявила в понедельник секретарь... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:32:00+03:00
2025-03-31T08:32:00+03:00
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ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Отношения России и Китая продолжат привносить стабильность в международные отношения вне зависимости от изменений в мире, заявила в понедельник секретарь партийного комитета Восточно-Китайского педагогического университета Мэй Бин. "Отношения между Китаем и Россией имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность. Они не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны", - заявила Мэй Бин на Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Она подчеркнула, что "стратегии развития и внешняя политика Китая и России рассчитаны на долгосрочную перспективу, независимо от того, как изменится международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, способствовать развитию и возрождению каждой из сторон, привносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения".
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россия, китай, в мире
В Китае рассказали про преимущества сотрудничества с Россией
Бин: взаимодействие РФ и КНР вносит стабильность в международные отношения
ШАНХАЙ (Китай), 31 мар – РИА Новости. Отношения России и Китая продолжат привносить стабильность в международные отношения вне зависимости от изменений в мире, заявила в понедельник секретарь партийного комитета Восточно-Китайского педагогического университета Мэй Бин.
"Отношения между Китаем
и Россией
имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность. Они не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны", - заявила Мэй Бин на Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Она подчеркнула, что "стратегии развития и внешняя политика Китая и России рассчитаны на долгосрочную перспективу, независимо от того, как изменится международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, способствовать развитию и возрождению каждой из сторон, привносить стабильность и позитивную энергию в международные отношения".