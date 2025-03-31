https://ria.ru/20250331/osago-2008374203.html

Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в апреле

Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в апреле - РИА Новости, 31.03.2025

Коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в апреле

Автоматический пересмотр коэффициента "бонус-малус" (КБМ), одного из влияющих на стоимость полиса ОСАГО коэффициентов для всех водителей в РФ, произойдет 1... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:36:00+03:00

2025-03-31T12:36:00+03:00

2025-03-31T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автоматический пересмотр коэффициента "бонус-малус" (КБМ), одного из влияющих на стоимость полиса ОСАГО коэффициентов для всех водителей в РФ, произойдет 1 апреля, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) "Первого апреля 2025 года произойдет очередной автоматический перерасчет коэффициента "бонус-малус" (КБМ), одного из влияющих на стоимость полиса ОСАГО коэффициентов. Обновление КБМ происходит ежегодно 1 апреля для всех водителей и действует один год. Изменения происходят в соответствии с указанием ЦБ РФ о страховых тарифах по ОСАГО от 8 декабря 2021 года № 6007-У. После перерасчета КБМ для безаварийных водителей снижается, а для аварийных – растет", - рассказал президент союза Евгений Уфимцев. Минимальное значение коэффициента КБМ, составляет 0,46, а для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. При этом коэффициент КБМ, который будет применен при первичном заключении договора ОСАГО в отношении водителя-"новичка", равен 1,17, добавляется в сообщении. "КБМ снижается, если не было страховых случаев, чем больше аварий – тем выше коэффициент КБМ. Перерасчёт всегда происходит раз в год 1 апреля в отношении автовладельцев, информация о которых есть в АИС страхования, вне зависимости от того, были ли заключены в предыдущем периоде договоры ОСАГО и их продолжительности (годовой или краткосрочный договор), и действует с 1 апреля одного года по 31 марта следующего года", – пояснил глава союза. Он добавил, что по статистике РСА, по итогам прошлого года более трети всех водителей – 35,8% - имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составляет 54%. Доля таких водителей в стране стабильно растет, за год этот показатель вырос на 4,7 процентных пункта (в 2023 году 31,1% водителей имели минимальное значение КБМ). А больше всего аккуратных водителей в Москве, там половина автовладельцев имеет минимальное значение КБМ и скидку на полис ОСАГО за безаварийную езду, напомнил Уфимцев.

https://ria.ru/20250203/progrev-1996937663.html

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общество, авто, россия, москва, евгений уфимцев, осаго