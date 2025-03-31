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Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию - РИА Новости, 31.03.2025
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20:29 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/orban-2008508509.html
Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию
Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию - РИА Новости, 31.03.2025
Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в соцсети X, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T20:29:00+03:00
2025-03-31T20:29:00+03:00
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в соцсети X, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих решений Евросоюза, в частности, по продолжению финансовой и военной поддержки Украины сообществом. Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может лишить Венгрию права голоса, если 22 страны и Европарламент согласятся, что Будапешт "серьезно нарушает принцип верховенства права", а оставшиеся 26 стан единогласно одобрят ряд шагов. Кроме того, у Брюсселя есть способы давить на Будапешт путем дальнейшей заморозки выделения средств из европейских фондов, поскольку для ЕС наступил "дарвиновский момент, когда он или приспособится, или умрет", писала газета. &quot;Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в провоенный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны выстоять, даже если они хотят наказать нас&quot;, - написал Орбан.Ранее Венгрия на двух саммитах ЕС в марте не поддержала итоговое заявление, из-за чего пункты о поддержке Украины были опубликованы в отдельном документе, подписанном 26 странами. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
https://ria.ru/20250328/orban-2007879950.html
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в мире, брюссель, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, европарламент
В мире, Брюссель, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Европарламент
Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию

Орбан пообещал противостоять попыткам разлагающегося Брюсселя наказать Венгрию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в соцсети X, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих решений Евросоюза, в частности, по продолжению финансовой и военной поддержки Украины сообществом.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может лишить Венгрию права голоса, если 22 страны и Европарламент согласятся, что Будапешт "серьезно нарушает принцип верховенства права", а оставшиеся 26 стан единогласно одобрят ряд шагов. Кроме того, у Брюсселя есть способы давить на Будапешт путем дальнейшей заморозки выделения средств из европейских фондов, поскольку для ЕС наступил "дарвиновский момент, когда он или приспособится, или умрет", писала газета.
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"Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в провоенный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны выстоять, даже если они хотят наказать нас", - написал Орбан.

Ранее Венгрия на двух саммитах ЕС в марте не поддержала итоговое заявление, из-за чего пункты о поддержке Украины были опубликованы в отдельном документе, подписанном 26 странами.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
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В миреБрюссельВенгрияУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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