https://ria.ru/20250331/orban-2008508509.html

Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию

Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию - РИА Новости, 31.03.2025

Орбан пообещал противостоять попыткам Брюсселя наказать Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в соцсети X, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T20:29:00+03:00

2025-03-31T20:29:00+03:00

2025-03-31T20:29:00+03:00

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в соцсети X, что будет сопротивляться попыткам "разлагающегося" Брюсселя наказать Венгрию за блокировку общих решений Евросоюза, в частности, по продолжению финансовой и военной поддержки Украины сообществом. Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может лишить Венгрию права голоса, если 22 страны и Европарламент согласятся, что Будапешт "серьезно нарушает принцип верховенства права", а оставшиеся 26 стан единогласно одобрят ряд шагов. Кроме того, у Брюсселя есть способы давить на Будапешт путем дальнейшей заморозки выделения средств из европейских фондов, поскольку для ЕС наступил "дарвиновский момент, когда он или приспособится, или умрет", писала газета. "Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в провоенный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны выстоять, даже если они хотят наказать нас", - написал Орбан.Ранее Венгрия на двух саммитах ЕС в марте не поддержала итоговое заявление, из-за чего пункты о поддержке Украины были опубликованы в отдельном документе, подписанном 26 странами. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.

https://ria.ru/20250328/orban-2007879950.html

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

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в мире, брюссель, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, европарламент