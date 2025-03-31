https://ria.ru/20250331/obstrel-2008333168.html

Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ

Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025

Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ

Замглавы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко, пострадавший в воскресенье в результате атаки дрона ВСУ, РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:54:00+03:00

2025-03-31T09:54:00+03:00

2025-03-31T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Замглавы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко, пострадавший в воскресенье в результате атаки дрона ВСУ, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 63 боеприпаса, зафиксированы атаки 27 беспилотников - пять были сбиты. Кроме того, глава области отметил, что над Ивнянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух магазинах, автобусе, фермерском хозяйстве, двух социальных и одном коммерческом объектах, предприятии, 5 автомобилях, также повреждены два трактора. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Головчино, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Смородино и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Ивановская Лисица в результате детонации боеприпаса ранен секретарь совета безопасности. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, где врачи провели ему необходимые операции. В настоящее время он находится в отделении реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе по селу Берёзовка совершены атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе четыре населенных пункта подверглись атакам 6 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один боеприпас и совершена атака беспилотника, в селе Новое с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. "В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакованы 5 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Муром, Ржевка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 5 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250330/khaski-2008249512.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия