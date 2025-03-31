Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/obstrel-2008333168.html
Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ
Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ
Замглавы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко, пострадавший в воскресенье в результате атаки дрона ВСУ, РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:54:00+03:00
2025-03-31T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg
БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Замглавы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко, пострадавший в воскресенье в результате атаки дрона ВСУ, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 63 боеприпаса, зафиксированы атаки 27 беспилотников - пять были сбиты. Кроме того, глава области отметил, что над Ивнянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух магазинах, автобусе, фермерском хозяйстве, двух социальных и одном коммерческом объектах, предприятии, 5 автомобилях, также повреждены два трактора. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Головчино, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Смородино и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Ивановская Лисица в результате детонации боеприпаса ранен секретарь совета безопасности. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, где врачи провели ему необходимые операции. В настоящее время он находится в отделении реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе по селу Берёзовка совершены атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе четыре населенных пункта подверглись атакам 6 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один боеприпас и совершена атака беспилотника, в селе Новое с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. "В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакованы 5 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Муром, Ржевка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 5 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250330/khaski-2008249512.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_bf4cb9cd20ba6955daf3542136e3d969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Гладков рассказал о состоянии чиновника, раненного при атаке дрона ВСУ

Замглавы администрации Грайворонского округа Радченко находится в реанимации

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Замглавы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко, пострадавший в воскресенье в результате атаки дрона ВСУ, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 63 боеприпаса, зафиксированы атаки 27 беспилотников - пять были сбиты. Кроме того, глава области отметил, что над Ивнянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух магазинах, автобусе, фермерском хозяйстве, двух социальных и одном коммерческом объектах, предприятии, 5 автомобилях, также повреждены два трактора.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино
Вчера, 16:23
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Головчино, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Смородино и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Ивановская Лисица в результате детонации боеприпаса ранен секретарь совета безопасности. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, где врачи провели ему необходимые операции. В настоящее время он находится в отделении реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе по селу Берёзовка совершены атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе четыре населенных пункта подверглись атакам 6 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один боеприпас и совершена атака беспилотника, в селе Новое с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства.
«
"В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакованы 5 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Муром, Ржевка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 5 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала