https://ria.ru/20250331/nyt-2008299304.html

Трамп за 50 дней на посту упоминал Байдена 316 раз, сообщает NYT

Трамп за 50 дней на посту упоминал Байдена 316 раз, сообщает NYT - РИА Новости, 31.03.2025

Трамп за 50 дней на посту упоминал Байдена 316 раз, сообщает NYT

Президент США Дональд Трамп за 50 дней работы на посту упоминал имя своего предшественника Джо Байден не менее 316 раз, и почти всегда - в негативном слюче,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T01:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за 50 дней работы на посту упоминал имя своего предшественника Джо Байден не менее 316 раз, и почти всегда - в негативном слюче, свидетельствует анализ издания New York Times. "Мистер Трамп упоминал имя "Байден" в среднем 6,32 раза в день. Это один из самых часто используемых им терминов. Например, он произносил "Байден" чаще, чем "Америка", – пишет издание. Ветеран демократической стратегии Джеймс Карвилл предположил, что Трамп таким образом стремится подготовить общественность к возможным экономическим проблемам, которые могут возникнуть в будущем из-за его торговых войн. В свою очередь, американский политический консультант и специалист по опросам общественного мнения Келлиэнн Конвей считает, что Трамп осознает, насколько низким был рейтинг популярности Байдена, поэтому должен постоянно "напоминать всем о том, что унаследовал". При этом в первый год своего президентства Байден избегал упоминания имени своего предшественника Трампа, предпочитая называть его "бывшим парнем".

https://ria.ru/20250319/tramp-2005944069.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005615682.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп