https://ria.ru/20250331/niderlandy-2008406587.html
Нидерланды выделят 500 миллионов евро на разработку БПЛА для Украины
Нидерланды выделят 500 миллионов евро на разработку БПЛА для Украины - РИА Новости, 31.03.2025
Нидерланды выделят 500 миллионов евро на разработку БПЛА для Украины
Нидерланды выделят 500 миллионов евро на проект по разработке беспилотников для Украины, говорится в заявлении правительства страны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:37:00+03:00
2025-03-31T14:37:00+03:00
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ГААГА, 31 мар - РИА Новости. Нидерланды выделят 500 миллионов евро на проект по разработке беспилотников для Украины, говорится в заявлении правительства страны. "Нидерланды финансируют крупный проект по разработке беспилотников для Украины.... Нидерланды выделяют на эти цели 500 миллионов евро. Это станет частью пакета ускоренной помощи в размере 2 миллиардов евро на 2025 год", - говорится в заявлении, которое распространил кабмин в понедельник. Как отмечается, об этом заявили министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и госсекретарь при минобороны королевства Гейс Тёйнман по итогам очередной поездки на Украину. Помимо беспилотников, Нидерланды пообещали оказать Украине ускоренную помощь в виде средств ПВО, боеприпасов и военно-морского оборудования. Также было подписано соглашение об укреплении сотрудничества между промышленными отраслями обеих стран. В октябре Брекелманс сообщал, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах. В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год. К настоящему моменту в Гааге выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из этой суммы уже было израсходовано около 6 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250109/niderlandy-1993026868.html
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в мире, технологии, нидерланды, украина, гаага
В мире, Технологии, Нидерланды, Украина, Гаага
Нидерланды выделят 500 миллионов евро на разработку БПЛА для Украины
Нидерланды выделят 500 миллионов евро на разработку беспилотников для Украины
ГААГА, 31 мар - РИА Новости. Нидерланды выделят 500 миллионов евро на проект по разработке беспилотников для Украины, говорится в заявлении правительства страны.
"Нидерланды финансируют крупный проект по разработке беспилотников для Украины
.... Нидерланды
выделяют на эти цели 500 миллионов евро. Это станет частью пакета ускоренной помощи в размере 2 миллиардов евро на 2025 год", - говорится в заявлении, которое распространил кабмин в понедельник.
Как отмечается, об этом заявили министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и госсекретарь при минобороны королевства Гейс Тёйнман по итогам очередной поездки на Украину.
Помимо беспилотников, Нидерланды пообещали оказать Украине ускоренную помощь в виде средств ПВО, боеприпасов и военно-морского оборудования. Также было подписано соглашение об укреплении сотрудничества между промышленными отраслями обеих стран.
В октябре Брекелманс сообщал, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
К настоящему моменту в Гааге
выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву
, из этой суммы уже было израсходовано около 6 миллиардов евро.