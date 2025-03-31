https://ria.ru/20250331/niderlandy-2008334703.html

Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году

Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году - РИА Новости, 31.03.2025

Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году

Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:09:00+03:00

2025-03-31T10:09:00+03:00

2025-03-31T10:09:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

рустем умеров

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. Согласно публикации министра в соцсети X, Брекелманс провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. "Я проинформировал его (Рустема Умерова - ред.) о нашем пакете помощи в два миллиарда евро в 2025 году. Решающее значение имеет 500 миллионов евро "по линии беспилотников", - говорится в заявлении, опубликованной в соцсети X Брекелманса в воскресенье. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998720119.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, рустем умеров, сергей лавров, нато