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Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году - РИА Новости, 31.03.2025
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10:09 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/niderlandy-2008334703.html
Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году
Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году - РИА Новости, 31.03.2025
Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году
Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. Согласно публикации министра в соцсети X, Брекелманс провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. "Я проинформировал его (Рустема Умерова - ред.) о нашем пакете помощи в два миллиарда евро в 2025 году. Решающее значение имеет 500 миллионов евро "по линии беспилотников", - говорится в заявлении, опубликованной в соцсети X Брекелманса в воскресенье. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, рустем умеров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
Нидерланды могут выделить Украине два миллиарда евро в 2025 году

Брекелманс: Нидерланды готовы предоставить Киеву помощь в 2 миллиарда евро

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нидерланды готовы предоставить Киеву пакет помощи размером в два миллиарда евро в 2025 году, об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
Согласно публикации министра в соцсети X, Брекелманс провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве.
"Я проинформировал его (Рустема Умерова - ред.) о нашем пакете помощи в два миллиарда евро в 2025 году. Решающее значение имеет 500 миллионов евро "по линии беспилотников", - говорится в заявлении, опубликованной в соцсети X Брекелманса в воскресенье.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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В миреУкраинаРоссияКиевРустем УмеровСергей ЛавровНАТО
 
 
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