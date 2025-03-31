https://ria.ru/20250331/neuralink-2008320527.html

Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, заявил Маск

Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, заявил Маск - РИА Новости, 31.03.2025

Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, заявил Маск

Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением, это может произойти в конце 2025 года,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:01:00+03:00

2025-03-31T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением, это может произойти в конце 2025 года, подтвердил американский миллиардер Илон Маск. Соответствующую информацию опубликовал пользователь в соцсети X. Маск сделал репост публикации у себя в соцсети X. "Компания Илона Маска Neuralink намерена вживить новый имплант, Blindsight, человеку впервые в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям", - говорится в публикации пользователя в соцсети X, репост которой сделал предприниматель. В публикации отмечается, что такое заявление Маск сделал во время конференции в штате Висконсин в воскресенье. К посту также прикреплено изображение импланта. В сентябре 2024 года Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара. По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

https://ria.ru/20250111/mask-1993245068.html

https://ria.ru/20240917/mask-1973291742.html

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в мире, технологии, висконсин, илон маск