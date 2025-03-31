Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, заявил Маск
Маск: Neuralink впервые вживит человеку имплант Blindsight в 2025 году
© NeuralinkЗрительный имплант Blindsight
© Neuralink
Зрительный имплант Blindsight
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением, это может произойти в конце 2025 года, подтвердил американский миллиардер Илон Маск.
Соответствующую информацию опубликовал пользователь в соцсети X. Маск сделал репост публикации у себя в соцсети X.
"Компания Илона Маска Neuralink намерена вживить новый имплант, Blindsight, человеку впервые в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям", - говорится в публикации пользователя в соцсети X, репост которой сделал предприниматель.
В публикации отмечается, что такое заявление Маск сделал во время конференции в штате Висконсин в воскресенье. К посту также прикреплено изображение импланта.
В сентябре 2024 года Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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