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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.04.2025
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21:37 31.03.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250331/nepogodv-2008512871.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.04.2025
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T21:37:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70 процентов месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", — рассказал он. Заммэра отметил, что на улицах организовали дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток", дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов вышли на круглосуточное дежурство, добавил Бирюков.Он также обратился к москвичам с призывом быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70 процентов месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", — рассказал он.
Заммэра отметил, что на улицах организовали дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток", дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.
Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов вышли на круглосуточное дежурство, добавил Бирюков.
Он также обратился к москвичам с призывом быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосводосток
 
 
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