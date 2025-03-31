https://ria.ru/20250331/nato-2008383524.html
Пушков прокомментировал слова генсека НАТО о членстве Украины в альянсе
Пушков прокомментировал слова генсека НАТО о членстве Украины в альянсе - РИА Новости, 31.03.2025
Пушков прокомментировал слова генсека НАТО о членстве Украины в альянсе
Генсек НАТО Марк Рютте пытается угодить и США, и странам Евросоюза, говоря о теме вступления Украины в НАТО и поддерживая ее "на плаву", заявил сенатор РФ... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:19:00+03:00
2025-03-31T13:19:00+03:00
2025-03-31T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте пытается угодить и США, и странам Евросоюза, говоря о теме вступления Украины в НАТО и поддерживая ее "на плаву", заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Генсек НАТО Рютте крутит-вертит насчет членства Украины в НАТО, стремясь угодить всем - и Трампу, и европейцам. Мол, "в рамках мирного соглашения" Украина членом альянса не станет, а вот в будущем - может. Это сильно отличается от позиции Трампа, который утверждает, что Украина никогда не станет членом НАТО. Но Рютте как генсек альянса хочет сохранить эту тему "на плаву", - написал Пушков.Сенатор предположил, что Рютте также намекает, что "Трамп не вечно будет у власти, и в будущем ситуация с приемом Украины якобы может измениться". "Однако смысл мирного урегулирования состоит именно в том, чтобы Украина отказалась от членства в альянсе и законодательно закрепила свой нейтральный статус", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008305009.html
https://ria.ru/20250316/pushkov-2005361221.html
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В мире, Украина, США, Россия, Марк Рютте, Алексей Пушков, НАТО
Пушков прокомментировал слова генсека НАТО о членстве Украины в альянсе
Пушков: Рютте пытается угодить США и ЕС, говоря о членстве Украины в НАТО