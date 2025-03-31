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Хинштейн рассказал, кого могут освободить от транспортного налога в регионе
Хинштейн рассказал, кого могут освободить от транспортного налога в регионе - РИА Новости, 31.03.2025
Хинштейн рассказал, кого могут освободить от транспортного налога в регионе
Освободить от уплаты транспортного налога членов семей погибших участников СВО планируется в Курской области, такой законопроект внесут в Курскую областную... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:56:00+03:00
2025-03-31T17:56:00+03:00
2025-03-31T17:56:00+03:00
курская область
александр хинштейн
курская областная дума
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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. Освободить от уплаты транспортного налога членов семей погибших участников СВО планируется в Курской области, такой законопроект внесут в Курскую областную думу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам заседания регионального правительства. Ранее на заседании правительства региона уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов обратился к Хинштейну с предложением отменить транспортный налог семьям погибших бойцов. В свою очередь, врио губернатора попросил первого вице-губернатора Александра Чепика ускорить эту работу, чтобы на этой неделе уже внести законопроект в Курскую областную думу. "Уполномоченный по правам человека предложил распространить действие закона об освобождении от уплаты транспортного налога на членов семей погибших участников СВО. На текущей неделе такой законопроект внесем", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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курская область, александр хинштейн, курская областная дума
Курская область, Александр Хинштейн, Курская областная Дума
Хинштейн рассказал, кого могут освободить от транспортного налога в регионе
Хинштейн: семьи погибших участников СВО могут освободить от транспортного налога