https://ria.ru/20250331/naemnik-2008465575.html

Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ

Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025

Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ

В Швейцарии началось расследование в отношении 14 наемников, служащих в украинской армии, заявил РИА Новости официальный представитель военной юстиции страны... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:31:00+03:00

2025-03-31T17:31:00+03:00

2025-03-31T19:01:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. В Швейцарии началось расследование в отношении 14 наемников, служащих в украинской армии, заявил РИА Новости официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи."В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине", — сказал он.При этом ведомство не проводит расследование после ликвидации швейцарского наемника в Курской области, добавил Мензи.Эту новость накануне опубликовала телерадиокомпания RTS. Сообщается, что 25-летний преступник воевал в составе "украинского интернационального легиона" и был ликвидирован в конце декабря прошлого года.Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.

https://ria.ru/20250329/naemnik-2008180323.html

https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html

https://ria.ru/20250328/naemniki-2007844381.html

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в мире, вооруженные силы украины, швейцария, украина, курская область, россия, мария захарова, сергей лавров