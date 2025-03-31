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Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
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17:31 31.03.2025 (обновлено: 19:01 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/naemnik-2008465575.html
Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ
Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ
В Швейцарии началось расследование в отношении 14 наемников, служащих в украинской армии, заявил РИА Новости официальный представитель военной юстиции страны... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:31:00+03:00
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в мире
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ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. В Швейцарии началось расследование в отношении 14 наемников, служащих в украинской армии, заявил РИА Новости официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи."В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине", — сказал он.При этом ведомство не проводит расследование после ликвидации швейцарского наемника в Курской области, добавил Мензи.Эту новость накануне опубликовала телерадиокомпания RTS. Сообщается, что 25-летний преступник воевал в составе "украинского интернационального легиона" и был ликвидирован в конце декабря прошлого года.Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
https://ria.ru/20250329/naemnik-2008180323.html
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
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в мире, вооруженные силы украины, швейцария, украина, курская область, россия, мария захарова, сергей лавров
В мире, Вооруженные силы Украины, Швейцария, Украина, Курская область, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ

Швейцарская военная юстиция открыла дело против 14 наемников, служащих в ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. В Швейцарии началось расследование в отношении 14 наемников, служащих в украинской армии, заявил РИА Новости официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи.
"В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине", — сказал он.
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Швейцарское законодательство запрещает становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

При этом ведомство не проводит расследование после ликвидации швейцарского наемника в Курской области, добавил Мензи.
Эту новость накануне опубликовала телерадиокомпания RTS. Сообщается, что 25-летний преступник воевал в составе "украинского интернационального легиона" и был ликвидирован в конце декабря прошлого года.
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Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
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В миреВооруженные силы УкраиныШвейцарияУкраинаКурская областьРоссияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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