Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ
Швейцарская военная юстиция открыла дело против 14 наемников, служащих в ВСУ
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. В Швейцарии началось расследование в отношении 14 наемников, служащих в украинской армии, заявил РИА Новости официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи.
"В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине", — сказал он.
В зоне СВО ликвидировали итальянского наемника ВСУ
29 марта, 22:05
Швейцарское законодательство запрещает становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
При этом ведомство не проводит расследование после ликвидации швейцарского наемника в Курской области, добавил Мензи.
Эту новость накануне опубликовала телерадиокомпания RTS. Сообщается, что 25-летний преступник воевал в составе "украинского интернационального легиона" и был ликвидирован в конце декабря прошлого года.
Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.