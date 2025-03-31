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Швейцария не вступала в контакт с Россией после гибели ее наемника - РИА Новости, 31.03.2025
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16:05 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/naemnik-2008439111.html
Швейцария не вступала в контакт с Россией после гибели ее наемника
Швейцария не вступала в контакт с Россией после гибели ее наемника - РИА Новости, 31.03.2025
Швейцария не вступала в контакт с Россией после гибели ее наемника
Швейцария не вступала в контакт с Россией после ликвидации наемника в Курской области с просьбой вернуть тело, Берн находится в контакте с Киевом по этому... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:05:00+03:00
2025-03-31T16:05:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Швейцария не вступала в контакт с Россией после ликвидации наемника в Курской области с просьбой вернуть тело, Берн находится в контакте с Киевом по этому поводу, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги. Ранее швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников сообщила, что двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского интернационального легиона" в конце декабря 2024 года. "МИД подтверждает, что гражданин Швейцарии, вероятно, погиб во время боевых действий в рамках войны. Посольство Швейцарии в Киеве находится в контакте с украинскими властями. МИД находится на связи с родственниками. По соображениям защиты данных и личности никакая другая информация не может быть передана", - ответила она на вопрос, находится ли Швейцария в контакте с РФ для возвращения тела наемника. В настоящий момент неизвестно, сколько граждан Швейцарии участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Ранее официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html
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в мире, украина, россия, швейцария, мария захарова, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Мария Захарова, Сергей Лавров
Швейцария не вступала в контакт с Россией после гибели ее наемника

Швейцария не вступала в контакт с РФ после ликвидации наемника в Курской области

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Швейцария не вступала в контакт с Россией после ликвидации наемника в Курской области с просьбой вернуть тело, Берн находится в контакте с Киевом по этому поводу, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги.
Ранее швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников сообщила, что двадцатипятилетний швейцарский преступник ликвидирован во время боевых действий против российской армии в Курской области в составе "украинского интернационального легиона" в конце декабря 2024 года.
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"МИД подтверждает, что гражданин Швейцарии, вероятно, погиб во время боевых действий в рамках войны. Посольство Швейцарии в Киеве находится в контакте с украинскими властями. МИД находится на связи с родственниками. По соображениям защиты данных и личности никакая другая информация не может быть передана", - ответила она на вопрос, находится ли Швейцария в контакте с РФ для возвращения тела наемника.
В настоящий момент неизвестно, сколько граждан Швейцарии участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В Швейцарии запрещено становиться наемниками в армиях других государств. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
Ранее официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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