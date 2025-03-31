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МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 31.03.2025
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18:19 31.03.2025 (обновлено: 19:18 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/myanma-2008483989.html
МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения
МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 31.03.2025
МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения
МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, туда отправятся еще 95 специалистов, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:19:00+03:00
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россия
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, туда отправятся еще 95 специалистов, сообщила пресс-служба ведомства."МЧС усиливает группировку спасателей для ликвидации последствий и оказания помощи населению после разрушительного землетрясения в пострадавшем регионе. Двумя самолетами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Мьянму убывают 95 специалистов", — говорится в заявлении.В их число вошли кинологические расчеты и медработники. В наиболее пострадавшие районы, где уже работают сотрудники МЧС, также направят дополнительные силы, уточнили в пресс-службе."Востребованность российской помощи была отмечена властями Мьянмы в ходе совещания в оперативном штабе по ликвидации последствий землетрясения. Группировка спасателей МЧС оснащена всем необходимым аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием, инструментами для поиска и спасения пострадавших в завалах", — добавили в ведомстве. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По последним данным, погибли более двух тысяч человек, около 3,9 тысячи пострадали.Посольство России заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших соотечественниках не поступало.
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Подготовка борта МЧС к вылету в Мьянму
МЧС усиливает группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, туда вылетают еще 95 специалистов, сообщили в ведомстве.
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россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, происшествия
Россия, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Происшествия
МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения

МЧС РФ направило еще 95 специалистов в Мьянму после землетрясения

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, туда отправятся еще 95 специалистов, сообщила пресс-служба ведомства.
"МЧС усиливает группировку спасателей для ликвидации последствий и оказания помощи населению после разрушительного землетрясения в пострадавшем регионе. Двумя самолетами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Мьянму убывают 95 специалистов", — говорится в заявлении.
Сотрудники МЧС России и их китайские коллеги спасли женщину из-под завалов после землетрясения в городе Мандалай в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме
30 марта, 23:50
В их число вошли кинологические расчеты и медработники. В наиболее пострадавшие районы, где уже работают сотрудники МЧС, также направят дополнительные силы, уточнили в пресс-службе.
"Востребованность российской помощи была отмечена властями Мьянмы в ходе совещания в оперативном штабе по ликвидации последствий землетрясения. Группировка спасателей МЧС оснащена всем необходимым аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием, инструментами для поиска и спасения пострадавших в завалах", — добавили в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По последним данным, погибли более двух тысяч человек, около 3,9 тысячи пострадали.
Посольство России заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших соотечественниках не поступало.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
РоссияМьянмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ миреПроисшествия
 
 
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