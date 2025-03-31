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МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения

МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения - РИА Новости, 31.03.2025

МЧС усилило группировку специалистов в Мьянме после землетрясения

МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, туда отправятся еще 95 специалистов, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:19:00+03:00

2025-03-31T18:19:00+03:00

2025-03-31T19:18:00+03:00

россия

мьянма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. МЧС России усилило группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, туда отправятся еще 95 специалистов, сообщила пресс-служба ведомства."МЧС усиливает группировку спасателей для ликвидации последствий и оказания помощи населению после разрушительного землетрясения в пострадавшем регионе. Двумя самолетами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Мьянму убывают 95 специалистов", — говорится в заявлении.В их число вошли кинологические расчеты и медработники. В наиболее пострадавшие районы, где уже работают сотрудники МЧС, также направят дополнительные силы, уточнили в пресс-службе."Востребованность российской помощи была отмечена властями Мьянмы в ходе совещания в оперативном штабе по ликвидации последствий землетрясения. Группировка спасателей МЧС оснащена всем необходимым аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием, инструментами для поиска и спасения пострадавших в завалах", — добавили в ведомстве. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По последним данным, погибли более двух тысяч человек, около 3,9 тысячи пострадали.Посольство России заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших соотечественниках не поступало.

https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html

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Подготовка борта МЧС к вылету в Мьянму МЧС усиливает группировку для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, туда вылетают еще 95 специалистов, сообщили в ведомстве. 2025-03-31T18:19 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, происшествия