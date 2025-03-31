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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек - РИА Новости, 31.03.2025
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14:39 31.03.2025 (обновлено: 18:26 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/myanma-2008407419.html
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек - РИА Новости, 31.03.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
При землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:39:00+03:00
2025-03-31T18:26:00+03:00
в мире
мьянма
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти."Число погибших из-за пятничного землетрясения &lt;...&gt; в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тысячи человек пострадали, и около 270 числятся пропавшими без вести", — говорится в публикации.Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

Синьхуа: при землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек

© Getty Images / China News Service/Chen YongnuoПоследствия землетрясения в городе Мандалай в Мьянме
Последствия землетрясения в городе Мандалай в Мьянме - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / China News Service/Chen Yongnuo
Последствия землетрясения в городе Мандалай в Мьянме
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
"Число погибших из-за пятничного землетрясения <...> в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тысячи человек пострадали, и около 270 числятся пропавшими без вести", — говорится в публикации.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы
30 марта, 08:35
 
В миреМьянмаЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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