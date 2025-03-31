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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек - РИА Новости, 31.03.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
При землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:39:00+03:00
2025-03-31T14:39:00+03:00
2025-03-31T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти."Число погибших из-за пятничного землетрясения <...> в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тысячи человек пострадали, и около 270 числятся пропавшими без вести", — говорится в публикации.Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Синьхуа: при землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек