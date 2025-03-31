https://ria.ru/20250331/myanma-2008407419.html

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек - РИА Новости, 31.03.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

При землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:39:00+03:00

2025-03-31T14:39:00+03:00

2025-03-31T18:26:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008485854_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ef88b2c9e62b0fceb95ece0aabb6064.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. При землетрясении в Мьянме погибли более двух тысяч человек, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти."Число погибших из-за пятничного землетрясения <...> в Мьянме возросло до 2056, около 3,9 тысячи человек пострадали, и около 270 числятся пропавшими без вести", — говорится в публикации.Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.Посольство в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде