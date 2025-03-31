В Мьянме объявили национальный траур из-за разрушительного землетрясения

ДЖАКАРТА, 31 мар – РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявляет недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения, заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн."Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", - говорится в заявлении Мин Аун Хлайна.В воскресенье, 30 марта китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянмевозросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в минувшую пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
ДЖАКАРТА, 31 мар – РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявляет недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения, заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.
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"Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", - говорится в заявлении Мин Аун Хлайна.
В воскресенье, 30 марта китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянмевозросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в минувшую пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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