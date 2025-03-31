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В Мьянме объявили национальный траур из-за разрушительного землетрясения

В Мьянме объявили национальный траур из-за разрушительного землетрясения - РИА Новости, 31.03.2025

В Мьянме объявили национальный траур из-за разрушительного землетрясения

Республика Союз Мьянма объявляет недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения, заявил председатель государственного административного... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:23:00+03:00

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2025-03-31T10:24:00+03:00

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мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 31 мар – РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявляет недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения, заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн."Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями ​​траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", - говорится в заявлении Мин Аун Хлайна.В воскресенье, 30 марта китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянмевозросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в минувшую пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде